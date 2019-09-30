عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: طالب امين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني محسن رضائي، امس واشنطن بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار اذا ارادت العودة للاتفاق النووي. ونقل التلفزيون الايراني عن امين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني اللواء السابق في الحرس الثوري الايراني قوله «اذا ارادت اميركا العودة للاتفاق النووي فيجب عليها دفع 150 مليون دولار تعويضا لايران عن خسائرها» وأضاف رضائي «نريد ظروفا جديدة اوسع من الاتفاق النووي لكي تعوض الجمهورية الاسلامية الايرانية عن كل الخسائر الذي تسببها خروج الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق» متابعا «المواجهة والحرب مع الولايات المتحدة الأميركية دخلت مرحلة جديدة».

