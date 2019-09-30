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نيويورك - الوكالات: أكد المبعوث الأممي الخاص الى سورية غير بيدرسون ان تواجد جيوش مختلفة في سورية يمثل تهديدا واضحا للسيادة الوطنية ولوحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية.

وقال بيدرسون في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء «أنا قلق للغاية من تواجد 5 جيوش مختلفة على الأراضي السورية وهذا تهديد واضح للسيادة السورية، ولاستقلالية وسلامة ووحدة الأراضي السورية، وهو ما ينعكس كذلك على استقرار المنطقة بالكامل، وهذا ما اكدته لمجلس الأمن». وأضاف بيدرسون ردا على سؤال حول عزم تركيا شن عملية عسكرية في شرق الفرات «الوسيلة للخروج من هذا التهديد هو التركيز على ايجاد حل سياسي، ولكي يحدث وقف لاطلاق النار على مستوى البلاد».

وتابع بيدرسون «عندما يكون لدينا ادلب هادئة، واستقرار للوضع في شمال شرق البلاد، سيكون تركيز جميع الجهود على التقدم في العملية السياسية»، مؤكدا «هذه هي الوسيلة الوحيدة لضمان عدم تجدد المواجهات، ولكي لا نرى تطورات جديدة لا يريد احد ان يراها».

وعن موقفه من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا اقامتها في شمال سورية قال بيدرسون «هو موقف الأمين العام للأمم المتحدة، نريد احتراما لسيادة سورية، وكما قلت وحدة وسلامة واستقلال اراضيها». واضاف «يجب ايضا ان نأخذ المخاوف التركية بعين الاعتبار، وفي المقام الثالث يجب ان نرى ان مصالح جميع المكونات المجتمعية في هذه المنطقة تحظى بالاحترام».

الى ذلك طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بانسحاب القوات الأميركية والتركية فورا من سورية، مهددا باتخاذ اجراءات مضادة، كما ندد بانتهاكات اسرائيل ومنها قرارها الأخير بضم الجولان. وقال المعلم خلال كلمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ان «أي قوات اجنبية توجد على اراضينا دون طلب منا هي قوات احتلال وعليها الانسحاب فورا، وان لم تفعل فلنا الحق في اتخاذ كل الاجراءات المكفولة».

وأضاف المعلم «ما زالت الولايات المتحدة وتركيا تواصلان وجودهما العسكري غير الشرعي في شمال سورية وقد وصل الصلف بهما الى عقد مباحثات واتفاقات بشأن انشاء ما يسمى بالمنطقة الآمنة داخل الأراضي السورية.. وهذا مخالف للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

