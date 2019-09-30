عربيات ودوليات

إسطنبول- الوكالات: دعا المشاركون في «مؤتمر سورية الدولي» باسطنبول، لانهاء الصراع وتأسيس السلام والاستقرار في سورية وحل قضية اللاجئين على اساس القانون الدولي وحقوق الانسان.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه «حزب الشعب الجمهوري» اكبر احزاب المعارضة التركية، تحت شعار «الباب المفتوح الى السلام في سورية» ان اولوية تركيا وهدفها الأساس يجب ان يكون «تأسيس السلام والطمأنينة والاستقرار في سورية عبر انهاء الصراع فيها، وايجاد حل لقضية اللاجئين على اساس القانون الدولي وحقوق الانسان»، مشيرا الى ان «تركيا في سياق الأزمة بسورية لا تعيش مشكلة مع الحكومة السورية فحسب بل هي في وضع نزاع محتمل مع بقية اطراف الأزمة طبقا للظروف الميدانية الهشة والمتغيرة».

واعتبر البيان ان «السبيل للخروج بأقل خسائر ممكنة من هذا التوتر المتعدد الأبعاد، يمر عبر اعادة العلاقات التركية السورية الى مجراها بأسرع وقت ممكن، ويتعين على مكونات المجتمع السوري اتخاذ قرار حول مستقبل بلادهم عبر المفاوضات فيما بينهم». ودعا البيان الى «تأسيس منظمة الشرق الأوسط للسلام والتعاون، تضم تركيا وسورية والعراق وايران بهدف تأسيس سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط» مشددا على «ضرورة التعاون على المستوى الدولي لمكافحة التنظيمات، التي ادرجت على قوائم الارهاب في سورية وفق قرارات الأمم المتحدة».

