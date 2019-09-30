عربيات ودوليات

قال يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان أن الأزمة الخليجية هي أزمة داخلية محلية ولا صلة لها بأي أزمة أخرى في المنطقة، مؤكدا أن دولة الكويت تعالج هذه القضية وتبذل جهدا كبيرا لايجاد حل.

وكشف بن علوي في مقابلة مع موقع «المونيتور» الاخباري الأميركي أن السلطنة ستنظر في تأييد «مبادرة هرمز للسلام» التي طرحها الرئيس الايراني حسن روحاني في الخليج العربي، في حال كانت هذه الخطة الأمنية الايرانية قائمة على «الاستقرار».

وشدد على دور السلطنة كميسر وليس كوسيط في الأزمة الحالية في المنطقة.

وعن دور سلطنة عُمان في اليمن، قال بن علوي، «نحاول دائما تسهيل أي محاولة تقوم بها الأطراف للتحدث مع بعضها، أو أي جهود يبذلها المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مارتن غريفيث لابقاء أو احضار أطراف من اليمن للالتقاء في عُمان،» مضيفا أنه «اذا أصبح ذلك ضروريا، ستكون عمان بالطبع مستعدة لاقتراح مثل هذا الأمر».

وردا على سؤال عما اذا كانت السلطنة ، التي أعلنت في شهر يونيو عن خطتها لافتتاح سفارة في رام الله، قد تفكر في اقامة علاقات مع اسرائيل، في حال تبلور عملية سلام اسرائيلية فلسطينية، قال بن علوي «سوف نرى، كل شيء مطروح على الطاولة».

وفي ما يلي نص المقابلة الكاملة والتي ترجمتها صحيفة «الشبيبة» العمانية نقلا عن «المونيتور»:

سلطنة عُمان معروفة جيدا بالدبلوماسية الفعالة والتزامها بالحوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك ايران وحتى اسرائيل، وبالعلاقات الودية مع جميع دول المنطقة. ما هي وجهة نظر عُمان ودورها في ما يتعلق بأفضل طريقة للتعامل مع ايران والقضايا الأمنية الأوسع نطاقا في الخليج، وهل تعتبر نفسك وسيطا في هذا النزاع؟

حسنا، في مسألة ايران، ونظرا الى الظروف الحالية، تكثر الأصوات القائلة بأن حل هذه الأزمة سيأتي من خلال الدبلوماسية. وان الطرفين، بل حتى جميع الأطراف، أعربت عن رغبتها بشكل أو بآخر في المشاركة في نوع من الدبلوماسية، سواء أكانت دبلوماسية معلنة أم تحت الطاولة. وهذا أمر جيد.

وعُمان ستمد يد العون. نحن لا نؤدي دور الوسيط. بل نختار لنفسنا تأدية دور الميسر.

اذا هذه هي الطريقة التي نرى فيها الأمور في الوقت الراهن. لكن بالطبع، ان نظرة أو رأي أي شخص من خلال الأزمة القائمة اليوم، هي ردة فعل نتيجة الهجمات على أرامكو والأوضاع الراهنة. عندما تحدث مفاجآت، تكون ردة الفعل قاسية. ويجري النظر الى الظروف بحسب النظرة الى الأفعال. ونحن ما زلنا في هذه المرحلة.

وبعد حوالي أسبوع أو أكثر بقليل، سنرى أن الناس بدأوا يتحدثون عن أفضل طريقة لحل الأزمة. وكل هذا الكلام يشير الى أمور مختلفة، ولم يتحدث أحد فعليا عن استخدام القوة. حتى عندما يقول الزعيم ان جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، فذلك لا يعني استعمال القوة، بل يعني أنهم مصممون على حل المشكلة.

هل تدعم سلطنة عُمان الخطة الأمنية التي طرحها الرئيس روحاني هنا؟

حسنا، نحن لم نطلع على خطة الرئيس روحاني. سيجري لاحقا وضع التفاصيل. لكن اذا كان موضوع تلك الخطة وأساسها يقومان على الاستقرار، فنحن سندعمها طبعا.

وهل ترى شيئا في المبادرة الأمنية الروسية في الخليج؟

ان منطقة الخليج تتحول الى منطقة مهمة بالنسبة الى باقي دول العالم بفضل مصادر الطاقة التي تملكها. لذلك يحق لروسيا اقتراح خطة أو طرح أفكار أو ما شابه ذلك للمساعدة على الحد من أي تدهور اضافي. روسيا بلد كبير. وروسيا طبعا هي دولة منتجة للنفط. وروسيا عضو في مجلس الأمن. لذلك لا بد من اشراك روسيا في نتائج هذه الأزمة على الساحة الدولية.

ما هي برأيك الأمور الاضافية التي يمكن القيام بها لانهاء الحرب في اليمن، وماذا عن الدور الذي تؤديه عُمان ؟ هل تؤدي السلطنة دور الميسر هنا أيضا مع الأطراف اليمنية؟

نحاول دائما تسهيل أي محاولة تقوم بها الأطراف للتحدث مع بعضها، أو أي جهود يبذلها المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مارتن غريفيث لابقاء أو احضار أطراف من اليمن للالتقاء في عُمان. وهذا ما نقوم به دائما. لذلك، اذا أصبح ذلك ضروريا، ستكون عُمان بالطبع مستعدة لاقتراح مثل هذا الأمر.

ما هي توقعاتك في ما يتعلق بجهود ادارة ترامب لجهة مقاربته التي تحمل عنوان «من السلام الى الازدهار»؟.. أعلم أن الخطة لم تُطرح بعد، ونحن ننتظر تشكيل حكومة جديدة في اسرائيل، لكن سأسألك مجددا، ما هو دور سلطنة عُمان برأيك في هذه المسألة، وما هي الخطوات الاضافية التي سيأخذها بلدك لتعزيز هذا الجهد؟

نحن لا نعرف طبعا مضمون ذلك، لكن ما نعرفه هو أنه يختلف كثيرا عن أساليب التفاوض القديمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين. في كل المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية وغيرها من المحادثات، النقطة الأساسية تدور حول الحدود، ولهذا السبب لم يكن موضوع الحدود موضوعا يسهل حله.

ما أشعر به، لست أتوقع، ولكن هذا ما أشعر به؛ أن ما يقوم به الرئيس ترامب أمر مختلف تماما. وربما لن يقوم باتباع الأساليب عينها التي كانت تنتهجها الادارات السابقة. أنا أعتقد أنه سيحاول معرفة الجدوى من فكرته للمساعدة على اقناع مختلف الأطراف بحل هذه المشكلة القائمة منذ أكثر من 70 عاما. وهذا قد يشمل الكثير من التفاصيل، واختلاف تفصيل واحد أو اثنين أو ثلاثة عن التفاصيل السابقة. وهو بحاجة الى الحكومتين، الحكومة الاسرائيلية، الحكومة المقبلة، والحكومة الفلسطينية، بدعم من الحكومات الاقليمية.

ما نعالجه هنا ليس مسألة بين حكومة السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل، هذا ليس كذلك، ولكن نعالج مستقبل المفاوضات، باعتبارها قضايا تتطلب بالتأكيد الدعم من الناس أنفسهم، لأن الشعبين هما من سيعيشان معا، وليس الحكومة.

سلطنة عُمان هي واحدة من الدول القليلة التي حافظت على علاقات قوية مع الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية، وقمتم أيضا باستضافة رئيس وزراء اسرائيل في عُمان. في حال تبلور العملية، هل تفكر عُمان في اقامة علاقات رسمية مع اسرائيل؟

سوف نرى، كل شيء مطروح على الطاولة.

هل ترى أي تقدم في هذه المرحلة نحو تسوية النزاع بين الدول العربية الأربع وقطر، وماذا يعني هذا بالنسبة الى دول مجلس التعاون الخليجي؟

حسنا، هذه أزمة، أزمة محلية، أزمة داخلية. ليس لها أي صلة بأي أزمة أخرى أو غيرها - انها أزمة خليجية محلية. ليس لدي حاليا أي مؤشرات على وجود رغبة في اتمام المصالحة لدى أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الأطراف في هذه الأزمة، مع أن احتمال المصالحة في نظرهم موجود، ليس رغبة كاملة في المصالحة، لكنهم لا يصنفونها من الأولويات. وربما يكون ذلك صحيحا أو غير صحيح. يتوقف الأمر على نظرتك اليه. من الأفضل أن تتم المصالحة. على الأقل نرى مجلس التعاون الخليجي يواجه كل هذه التحديات غير البعيدة عنه. عليهم تعلم تخطي المشاكل أو على الأقل تأجيلها لبعض الوقت.. تعالج دولة الكويت القضية، وهي تبذل جهدا كبيرا.

السؤال الأخير. لقد التقيت بالرئيس السوري بشار الأسد في شهر يوليو. كيف ترى تطور الوضع في سورية؟

أعتقد أن الوضع واعد جدا. ما زالوا يقاتلون بعض الجيوب الارهابية في الشمال، لكن بشكل عام، يشعرون أن الوضع واعد للغاية ويدعو الى التفاؤل. وأرى أنه تم الاتفاق على اللجنة الدستورية، لذلك يجب البدء بوضع دستور جديد. قد يذهب الناس في غضون عام ربما للتصويت لممثلهم، وعندها سيعطيهم ذلك المزيد من الأمل، وسيدعو الشعب السوري الى مزيد من التفاؤل.

