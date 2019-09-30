عربيات ودوليات

نيويورك الوكالات: اكدت سلطنة عُمان أن السلام في منطقة الشرق الأوسط «أصبح مطلبا مُلحا، وقد حان الوقت» مؤكدة أن الحوار والمفاوضات هما أنجع الوسائل لحل الخلافات.

وأكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أن سلطنة عمان معنية بتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مطالبا بمواصلة الحوار لتجنب التصعيد في المنطقة. وقال في كلمة السلطنة أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، «ندعو لاحترام خطوط الفصل الملاحي في مضيق هرمز، وندعم كافة الجهود للتوصل الى حل سياسي للأزمة في اليمن».

وتابع «لا بد من العمل على صياغة منظور متكامل لمستقبل العلاقات الخاصة بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي والدول المحيطة» مشيرا الى أن ذلك يجب أن يكون «مبني على تعزيز قيم السلام والتعايش والمصالح المشتركة بين كافة شعوب المنطقة لتحقيق الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي للجميع».

وخلال كلمته أعرب بن علوي عن دعم سلطة عمان جميع الجهود للتوصل الى حل سياسي للأزمة في اليمن كما طلب من الأطراف اليمنية تغليب مصلحة الوطن. وأوضح بن علوي، أن بلاده تؤيد اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان، مؤكدا في كلمته، على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وقال ان من مهام الأمم المتحدة العمل على صيانة الأمن والسِلم الدوليين ومواجهة التحديات والصراعات الدولية والعمل الحثيث لتسوية النزاعات باستخدام الدبلوماسية الوقائية وبذل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في العالم من خلال تعزيز تدابير بناء الثقة وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية كما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف أن السلطنة تؤمن بأن السلام يُعتبر ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة معربا عن أمله أن يتم تبني منطلقات جديدة في العلاقات الدولية تتوافق مع مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لبناء عالم يسوده العدل والانصاف والتعايش والتسامح لينعم الجميع بالرخاء والأمن والاستقرار.

