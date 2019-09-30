عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستهدف بتحقيق على خلفية سوء استخدام مزعوم للسلطة، مؤيديه من أن «بلادنا معرضة لخطر لم يسبق له مثيل» وجاء هذا التحذير في فيديو نُشر على تويتر في اطار الهجمات شبه اليومية التي يشنها ترامب ضد الديموقراطيين.

وأطلق الديموقراطيون الثلاثاء في واشنطن الخطوة الأولى في اجراءات عزل ترامب بشبهة أنه طلب من نظيره الأوكراني التحقيق حول خصمه السياسي جو بايدن، في خطوة نادرة أحدثت زلزالا في واشنطن. وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي فتح تحقيق رسمي في هذا الصدد، قائلة ان ترامب نكث بقسم اليمين بسعيه للحصول على مساعدة دولة أجنبية لتقويض ترشح بايدن.

وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض متوجها الى مؤيديه «الديموقراطيون يريدون أخذ أسلحتكم، ويريدون أخذ تغطيتكم الصحية، ويريدون أخذ أصواتكم، ويريدون أخذ حريتكم». وأضاف «لن ندع ذلك يحدث أبدا، لأن (مصير) بلدنا على المحك بشكل لم يسبق له مثيل. الأمر بمنتهى البساطة، هم يحاولون ايقافي لأنني أكافح من أجلكم. ولن أدع ذلك يحدث أبدا». وفي تغريدات أخرى، كرر ترامب القول ان التحقيق الهادف الى عزله هو عبارة عن «حملة مطاردة» سياسية. واعتبر ترامب أن النائب الديموقراطي آدم شيف الذي يترأس لجنة داخل مجلس النواب تحقق في تصرفات الرئيس قد شوَه سمعته، قائلا ان عليه أن يستقيل من الكونغرس. من جهة ثانية تكثف ادارة ترامب تحقيقها بشن قضية بريد هيلاري كلينتون الالكتروني، وفق ما افادت صحيفة «واشنطن بوست» ما يعيد الى الواجهة المسألة المفضلة لدى الرئيس في مهاجمة منافسته في انتخابات 2016. ودفعت مسألة ان كانت كلينتون استخدمت بريدا الكترونيا وخادما خاصين عندما كانت وزيرة للخارجية ترامب الى الاصرار مرارا على أنها تستحق السجن بينما دعا أنصاره الى «حبسها». وبعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» في القضية لم يوص مدير الوكالة السابق جيمس كومي بتوجيه تهم لكلينتون لكنه قال ان تصرفاتها تنم عن «استهتار كبير». وأفادت «واشنطن بوست» أن محققين من وزارة الخارجية تواصلوا مع نحو 130 مسؤولا خلال الأسابيع الأخيرة بشأن رسائل بعثوها عبر البريد الالكتروني قبل سنوات وكانت مصنفة على أنها سرية بأثر رجعي. وأُرسلت جميعها أو تم تحويلها في نهاية المطاف الى بريد كلينتون الالكتروني الخاص وغير الآمن. وأفادت الصحيفة نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين أن محققي وزارة الخارجية بدأوا اتصالاتهم بالموظفين قبل نحو عام ونصف. لكن الأمر تُرك لاحقا قبل أن يُعاد احياء الملف في اغسطس. وقال مسؤول رفيع في الوزارة للصحيفة طالبا عدم الكشف عن هويته «لاعلاقة لذلك بالشخص الموجود في البيت الأبيض هذا هو الوقت الذي استغرقه النظر في ملايين رسائل البريد الالكتروني، وهو نحو ثلاثة أعوام ونصف». وينفي مسؤولو وزارة الخارجية أن تكون أهداف اعادة احياء التحقيق سياسية.لكن مسؤولا أميركيا رفيعا سابقا مطلعا على التحقيق قال انه يبدو وسيلة للجمهوريين «لابقاء قضية بريد كلينتون الالكتروني حية» ويعد «طريقة لتشويه صورة مجموعة كبيرة من الديموقراطيين في مجال السياسة الخارجية». لكن يبدو أن الأشخاص الذين وردت الرسائل التي بعثوها الى كلينتون في التحقيق لايواجهون خطر ملاحقتهم قانونيا.

