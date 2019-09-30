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واشنطن الوكالات: اتهم المرشح للانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي بيرني ساندرز ممولي حملة منافسه جو بايدن «بمحاولة شراء أصوات الناخبين» بعد أن تفوق الأخير على جميع المنافسين في متوسط التبرعات للفرد.

جاء اتهام ساندرز هذا في سلسلة من رسائل البريد الالكتروني استهدفت المانحين والممولين المحتملين لمرشحي الحزب الديمقراطي. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، تحذير ساندرز (78 عاما) الذي أكد أن هبات المانحين الأثرياء يمكن أن تساعد نائب الرئيس السابق جو بايدن (76 عاما) على الانتصار. وقال ساندرز في احدى رسائل البريد الالكتروني «لاينبغي أن يكون مفاجئا أن المانحين الأثرياء في المؤسسة السياسية يحاولون شراء هذه الانتخابات». وخلال الربع الأول من العام 2019، تفوق ساندرز على جميع المرشحين الديموقراطيين الآخرين بجمعه مبلغ 18.2 مليون دولار بتبرع في المتوسط يصل الى 34 دولارا للفرد لكنه تراجع قليلا في الربع الثاني، حيث جمع 18 مليون دولار بمتوسط 18 دولارا فقط. وفي الوقت الذي واصل فيه ساندرز مناشدة الطبقة العاملة التي كانت دائما هدف حملته الرئيسية، فقد واصل انتقاده لمصادر التمويل من المانحين الأثرياء.

