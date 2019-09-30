رياضة

تقاسم ناديا العاصمة ريال ومضيفه أتلتيكو نقطة يتيمة بعد تعادلهما السلبي في «دربي» مدريد لم يرتق الى مستوى التطلعات، فيما استفاد برشلونة على أكمل وجه بتحقيقه فوزه الاول خارج قواعده هذا الموسم على خيتافي 2-0 أول من امس ضمن المرحة السابعة من الدوري الاسباني. ودخل النادي الملكي الى ملعب «واندا ميتروبوليتانو» وهو يمني النفس بمواصلة نتائجه الجيدة بعد ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري المحلي، الا أنه فشل في مسعاه رغم إراحة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معظم لاعبيه الاساسيين خلال الفوز على أوساسونا (2-0) منتصف الاسبوع. وحافظ ريال مدريد على الصدارة موقتا بفارق نقطة واحدة أمام غرناطة الذي ارتقى الى المركز الثاني بانتصاره على ليغانيس 1-0، وأتلتيكو الثالث بفارق الاهداف، فيما يحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة. وجاءت الفرصة الاولى في اللقاء بتوقيع الموهبة البرتغالية الصاعدة جواو فيليكس الذي استلم الكرة على الجهة اليمنى وسددها بجانب القائم الايمن للحارس البلجيكي تيبو كورتوا (8)، قبل أن تلقى كرته التالية المصير نفسه بعد تسديدة من خارج المنطقة (39).أما من جانب الضيوف، فأتت الخطورة عبر الألماني طوني كروس الذي سدد مرتين من خارج المنطقة تصدى لهما الحارس السلوفيني يان أوبلاك (37 و40). ولم يرتق الفريقان الى المستوى المطلوب في الشوط الثاني أمام 62,032 متفرجا، رغم دخول الكرواتي لوكا مودريتش والكولومبي خاميس رودريغيز من جانب الضيوف، ولم يشكلا أي خطورة على المرمى باستثناء رأسية الفرنسي كريم بنزيمة إثر عرضية لناتشو على الجهة اليسرى تصدى لها أوبلاك ببراعة (75).وسدد أصحاب الدار للمرة الاولى بين الخشبات الثلاث في الوقت بدل الضائع عبر رأسية للمونتينيغري ستيفان سافيتش. وحقق برشلونة فوزه الأول خارج قواعده في الدوري المحلي هذا الموسم، عندما أسقط مضيفه خيتافي 2-0 بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بهدفين للاوروغوياني لويس سواريز (41) وجونيور فيربو (49).وغاب ميسي بسبب إصابة في عضلات فخذه الايسر تعرض لها في الشوط الاول من مواجهة فياريال (2-1) الثلاثاء،.وغاب عن اللقاء أيضًا الفرنسي عثمان ديمبيلي بعدما عاودته الآلام في فخذه الايسر، وفق ما أشار بيان للنادي قبل اللقاء. وقال المدرب إرنستو فالفيردي بعد اللقاء «نعتقد أنها إصابة طفيفة ولا أهمية كبرى لها، لكن سننتظر (الفحوصات) ونرى». وسيترقب برشلونة الذي غاب عن صفوفه أيضًا الموهبة الصاعدة أنسو فاتي من غينيا بيساو بداعي إصابة في ركبته اليمنى، جاهزية لاعبيه قبيل موقعة إنتر الايطالي في ملعب «كامب نو» ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا بعد غد. وافتتح سواريز التسجيل من تمريرة حاسمة للحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن الذي خرج من منطقته بنجاح لتشتيت الكرة إثر هجمة لخيتافي، فمهدها لنفسه بصدره ومررها طويلة وصلت الى سواريز الذي أسقطها «لوب» من خارج المنطقة فوق الحارس دافيد سوريا (41).وبات الألماني، الذي أعرب مؤخرا عن امتعاضه من دور الحارس الثاني في منتخب ألمانيا خلف مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونخ، أول حارس في برشلونة يحقق تمريرة حاسمة في القرن الـ21، وفق موقع «أوبتا» للإحصاءات. وسجل فيربو الهدف الثاني عندما سدد كارليس بيريز الكرة من حافة المنطقة، تصدى لها سوريا بشكل خاطئ فتهيأت أمام اللاعب المولود في جمهورية الدومينيكان وأودعها الشباك بسهولة (49).وقال فالفيردي «هذه المباراة كانت مهمة جدًا بالنسبة للتخلص من شعور عدم القدرة على الفوز خارج الديار. عندما نلعب كمجموعة، نحن فريق قوي». ومنح هدف أنطونيو بويرتاس غرناطة النقاط الثلاث بعدما وصلته الكرة من روبرتو سولدادو، سددها من خارج المنطقة في المرمى الفارغ بعد خروج خاطئ للحارس خوان سوريانو (28).وهو الفوز الرابع للنادي الجنوبي مقابل تعادلين وهزيمة.