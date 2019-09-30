رياضة

حقق مانشستر سيتي حامل اللقب فوزا صعبا على مضيفه ايفرتون الجريح 3-1، في المرحلة السابعة من الدوري الانكليزي التي شهدت فوزاً صعباً لليفربول علي مضيفه شيفيلد يونايتد 1-0، بهدف هدية من الحارس دين هندرسون، فيما قاد المهاجم الدولي هاري كاين توتنهام الى الفوز بعشرة لاعبين على ساوثمبتون 2-1، وحقق تشلسي فوزه الاول على ارضه ضد برايتون 2-0. وكان شيفيلد في طريقه لعرقلة بطل أوروبا للمرة الأولى هذا الموسم، قبل أن يفلت حارسه هندرسون (22 عاما)، تسديدة سهلة للهولندي جورجينيو فينالدوم هزت شباكه بعد مرورها بين قدميه (70). وقال فينالدوم «لم نستهل المباراة بشكل جيد. بطأنا اللعب كثيرا في الشوط الاول، ولهذا تمكنوا من ايقافنا.. قبل سنوات قليلة لم نكن قادرين على حسم مباريات مماثلة».وعبر مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر، عبر عن خيبته «ليفربول لم يكن في يومه واعتقد اننا اهدرنا فرصة... فرصهم نتجت عن اخطائنا». وظهر سيتي الطرف الافضل في الشوط الاول على ملعب «غوديسون بارك» لكن ايفرتون لم يكن لقمة سائغة.واستهل المدرب الاسباني بيب غوارديولا المباراة دون نجومه البرتغالي برناردو سيلفا، الاسباني دافيد سيلفا والهداف الارجنتيني سيرخيو اغويرو قبل ان يدفع بهم في الشوط الثاني.وأهدر لاعب الوسط الالماني ايلكاي غوندوغان فرصة غريبة سددها في العارضة من مسافة قريبة جدا امام المرمى المشرع، وذلك بعد تمريرة من الجزائري رياض محرز (12). لكن زميله البلجيكي كيفن دي بروين عوّض سريعا بعرضية من اللمسة الاولى تابعها المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس برأسه هدفا افتتاحيا (25). وباغت ايفرتون حامل اللقب بمعادلة سريعة بكرة ساقطة من الظهير الايرلندي شيموس كولمان اتجهت نحو الشباك، اكدها دومينيك كالفرت-لوين برأسه (33).لكن محرز استعاد التقدم من ركلة حرة مخادعة الى يمين الحارس الدولي جوردان بيكفورد ارتمى لصدها دون نجاح (71). وبعد فرصتين لكالفرت-لوين المنفرد (76) ورأسية الكولومبي ييري مينا (79) تألق البرازيلي ايدرسون بصدهما، سجل النجم رحيم سترلينغ هدف الاطمئنان من يسارية قوية من داخل المنطقة ارتدت من العارضة بعد مجهود من محرز والبديل اغويرو على الجهة اليمنى (84)، مسجلا هدفه المئة على صعيد الاندية (77 مع سيتي و23 مع ليفربول). وبرغم خوضه أكثر من ساعة بعشرة لاعبين، تغلب توتنهام على ضيفه ساوثمبتون 2-1.افتتح الفرنسي تانغي ندومبيلي التسجيل لفريق شمال لندن،(24).لكن ظهير توتنهام العاجي سيرج اورييه طُرد باكرا لنيله انذارين سريعين بعد خطأين متسرعين (31)، فعادل داني اينغز بعد خطأ فادح من الحارس الفرنسي الدولي هوغو (39).ردا على هفوة لوريس، صنع الثلاثي سون والدنماركي كريستيان اريكسن وكاين هجمة موفقة أنهاها الأخير، هداف مونديال 2018، بنجاح هدفا ثانيا (43). وحقق تشلسي فوزا مستحقا هو الاول على ارضه على ضيفه برايتون 2-0. افتتح الايطالي من اصل برازيلي جورجينيو التسجيل من نقطة الجزاء حصل عليها الشاب مايسون ماونت (50).وحاول برايتون ادراك التعادل واصاب العارضة، لكن البرازيلي ويليان حسم المواجهة بارضية من زاوية ضيقة (76).