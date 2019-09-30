رياضة

اعتلى بايرن ميونيخ موقعه المعتاد في صدارة الدوري الالماني ، بعد فوزه المتوقع والصعب على مضيفه بادربورن متذيل الترتيب 3-2، مستفيدا من التعثر الكبير للمتصدر السابق لايبزيغ أمام ضيفه شالكه 1-3، فيما سقط بوروسيا دورتموند بفخ التعادل على ارضه مع بريمن 2-2. ورفع بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم السبعة الاخيرة، رصيده الى 14 نقطة، مقابل 13 لكل من شالكه ولايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن. وما هو لافت في هذه المرحلة حتى الان، خسارة النادي المضيف في ست مباريات وتعادل دورتموند الذي فشل بالانضمام الى الاندية التي تملك 13 نقطة في المركز الثاني.ونجح بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفا على توتنهام الإنكليزي غدا في الجولة الثانية لدور المجموعات في مسابقة دوري ابطال اوروبا، في زيادة محن بادربورن الوافد الجديد إلى دوري الأضواء فألحق به خسارة خامسة، برغم ان الاخير نجح في تقليص الفارق معه في الدقائق الاخيرة. وافتتح الدولي سيرج غنابري التسجيل عندما كشف له زميله البرازيلي فيليبي كوتينيو الدفاع على الجهة اليمنى فتابعها ارضية (15). وصنع الدولي يوشوا كيميش كرة جميلة لغنابري على الجهة اليمنى عكسها على طبق من ذهب لكوتينيو المعار من برشلونة الاسباني، فسجل في المرمى الخالي للمرة الثانية تواليا (55)، في ثالث مشاركة اساسية في الدوري للدولي البرازيلي.لكن بادربورن قلص الفارق عبر كاي بروغر بتسديدة يمينية من داخل المنطقة عجز الحارس الدولي مانويل نوير عن صدها (68). لم ينس ليفاندوفسكي ان يسجل قبل نهاية الوقت متابعا هوايته المفضلة مستفيدا من تمريرة في العمق لعبها ساقطة فوق الحارس الخارج من منطقته (79). لكن بادربورن ابى الاستسلام وقلص الفارق بتسديدة صاروخية بعيدة للنيجيري جميلو كولينز كانت الاجمل في المباراة(84). وفي مباراة ثانية، مني لايبزيغ بخسارة أولى جاءت موجعة 1-3 أمام شالكه الذي عوض بداية بطيئة بتحقيقه اربعة انتصارات متتالية. وتخطى باير ليفركوزن مضيفه اوغسبورغ 3-0. ومثله فعل بوروسيا موشونغلادباخ مع مضيفه هوفنهايم.وعلى ملعب «سيغنال ايدونا بارك» أمام 81 الف متفرج، استهل بريمن التسجيل مبكرا من تسديدة يمينية جميلة للكوسوفي ميلوت راشيتسا (7).بعدها بثوان، عادل دورتموند عبر ماريو غوتسه برأسية جميلة من زاوية ضيقة و (9).ومنح النجم ماركو رويس دورتموند التقدم لبوروسيا دورتموند من رأسية ثانية متقنة من داخل المنطقة بعد عرضية جميلة من البلجيكي ثورغان هازار (41).لكن بريمن لم يرضخ، فعادل بعد رأسية من المهاجم الاميركي الشاب جوش سارجنت، ترجمها النمسوي ماركو فريدل في شباك الحارس السويسري رومان بوركي (55).