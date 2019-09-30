رياضة

واصل إنتر بعشرة لاعبين انتصاراته المتتالية محليا ورفعها إلى ستة عندما تغلب على مضيفه سمبدوريا 3-1 أول من أمس في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي ، مستعيدا الصدارة التي انتزعها منه قبل ثلاث ساعات مطارده المباشر يوفنتوس بفوزه على سبال 2-0.وسجل ستيفانو سينسي (20) والتشيلي أليكسيس سانشيز (22) وروبرتو غاليارديني (61) أهداف إنتر، والتشيكي يعقوب يانكتو (55) هدف سمبدوريا. ووجه إنتر ميلان إنذارا إلى مضيفه برشلونة الإسباني في قمتهما المرتقبة بعد غد في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم غياب بعض عناصره الأساسية التي أراحها مدربه أنطونيو كونتي. وقدم إنتر عرضا هجوميا رائعا وكان بإمكانه الفوز بأكثر من الثنائية خصوصا في الشوط الأول، قبل أن تنقص صفوفه مطلع الشوط الثاني بطرد مهاجمه سانشيز (46) حيث اختل توازنه لبضع دقائق استغله سمبدوريا لتقليص الفارق لكن ليس أكثر من ذلك لأن الضيوف أعادوا الفارق إلى سابق عهده وخرجوا بالمباراة إلى بر الأمان. وقال كونتي «كنا استثنائيين في الصمود، وتمكنَّا من خلق التوازن في التشكيلة (بعد الطرد) من مقاعد البدلاء» في إشارة إلى دفعه بالمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ودانيلو دامبروزيو ونيكولو باريلا مكان الارجنتيني لاوتارو مارتينيز وانطونيو كاندريفا وسينسي.وأضاف «علينا الآن التعافي والاستعداد لبرشلونة. إنها تجربة قيمة ويمكن أن تساعدنا في النضج».وهي المرة الثانية التي يحقق فيها إنتر ستة انتصارات متتالية في بداية الموسم بعد الأولى موسم 1966-1967. واستعاد إنتر الصدارة التي انتزعها مطارده المباشر وبطل المواسم الثماني الأخيرة يوفنتوس بتغلبه على ضيفه سبال، رافعا رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن فريق «السيدة العجوز» قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل على ملعب «سان سيرو» في «دربي ديطاليا». وعزز أتالانتا موقعه في المركز الثالث بفوزه الكبير على مضيفه ساسوولو بأربعة أهداف للأرجنتيني أليخاندرو غوميز (7 و29) والألماني روبن غوسنس (13) والكولومبي دوفان زاباتا (35) مقابل هدف للفرنسي غريغوري ديفريل (62).