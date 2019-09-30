رياضة

أعلن مهاجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا أنه يريد أن «يهب» حياته لناديه باريس سان جرمان وذلك عقب قيادته إلى الفوز على مضيفه بوردو (1-0) أول من امس في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي. وسجل نيمار هدف الفوز للنادي الباريسي في الدقيقة 70 بتمريرة حاسمة من البديل كيليان مبابي في أول مباراة لهما معا منذ نهائي كأس فرنسا الذي خسره باريس سان جرمان أمام رين في 27 أبريل الماضي. وقال نيمار «أنا سعيد جدا بكوني قادر على مساعدة باريس سان جرمان. تسير الأمور بشكل أفضل بيني وبين المشجعين. الأمر مثل علاقتك مع صديقتك. في لحظة ما تكون سيئا، ولكن مع العناق والكثير من الحب، تكون الأمور أفضل. أنا هنا لأهب حياتي لباريس سان جرمان». وأضاف نيمار «أنا سعيد جدا بمساعدة سان جرمان. إنه فريقي، وهدفي هو مساعدة فريقي، ومواصلة تسجيل الأهداف». وأشاد نيمار بزميله مبابي الذي عاد إلى الملاعب بعد غياب لمدة شهر بسبب الإصابة، وقال «إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، سرعته خارقة. علاقتنا جيدة داخل وخارج الملعب».وهي المباراة الثالثة التي يحسم نيمار نتيجتها لصالح نادي العاصمة الفرنسية بهدف قاتل بعد الأولى أمام ستراسبورغ، والثانية أمام ليون، وذلك في رابع مباراة له بعد عودته إلى اللعب بألوان النادي بعد صيف مضطرب تخللته أسابيع المفاوضات للعودة الى فريقه السابق برشلونة الإسباني. وفي مباراة ثانية، فاز نانت على ليون 1-0 وهو يدين بفوزه إلى صامويل موتوسامي، الذي سجل الهدف الوحيد عندما وتجمد رصيد ليون عند تسع نقاط في المركز 11 بانتظار نتائج باقي مباريات المرحلة.في المقابل، حقق نانت فوزه الرابع هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة فرفع رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أنجيه الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه أميان 1-1. وتراجع ليل إلى المركز الرابع بتعادله مع مضيفه نيس1-1.وتابع موناكو صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه بريست 4-1. وتخلص ديجون من المركز الأخير مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه رينس2-1.وتعادل متز مع تولوز 2-2.