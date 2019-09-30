رياضة

تأهل الأهلي المصري الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال افريقيا بفوزه الكبير على ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية 4- 0 اول من امس بملعب برج العرب بالاسكندرية في اياب الدور الثاني.وسجل المالي أليو ديانغ (8) والنيجيري جونيور أجايي (48) وحسين الشحات (55) وصلاح محسن (87) الأهداف. وكان الأهلي فاز 2- 0 ذهابا في مالابو. وحجز الرجاء البيضاوي المغربي بطاقته بتعادله مع ضيفه النصر الليبي 1-1 في الدار البيضاء في اياب الدور الثاني. وكان الرجاء البيضاوي، حامل لقب المسابقة ثلاث مرات، فاز 3-1 ذهابا على ملعب بتروسبورت في القاهرة.