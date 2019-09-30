رياضة

يسعى برقان الى بلوغ المباراة النهائية من بطولة الأمير فيصل بن فهد للاندية العربية الابطال في كرة اليد، عندما يلتقي المجمع البترولي الجزائري في 07:30 مساء اليوم على صالة الأميرة سمية في العاصمة الأردنية عمان ضمن منافسات الدور نصف النهائي، الذي يشهد مواجهة أخرى بين الغرافة القطري والوحدة السعودي في 05:00 مساء. وتحمل مباراة اليوم طابع الثأر بالنسبة لبرقان الذي خسر امام منافسه 17 – 28 في الدور الأول، ورغم صعوبة المهمة الا أن النجم سعد سالم وزملاءه اللاعبين قادرون على تحقيق انجاز تاريخي بالوصول لنهائي البطولة العربية لأول مرة منذ تأسيس النادي في العام 2007. وأنهى برقان الدور الأول بثلاث خسائر متتالية من الغرافة والوحدة والمجمع البترولي، مع مستوى غير مطمئن، لكنه فاجأ الجميع باقصائه الكويت أحد الفرق المرشحة لنيل اللقب من الدور ربع النهائي بعد الفوز عليه 21 – 20، اذ ظهر برقان بصورة رائعة في هذه المباراة ومغايرة عن التي ظهر في الدور التمهيدي ومؤكدا أحقيته بمواصلة المشوار في هذه البطولة. ويدرك الجهاز الفني لبرقان أن مواجهة اليوم تختلف عن سابقتها، فالفريق الجزائري لم يصل الى هذه المرحلة لولا القوة التي يتمتع بها لاعبوه، لكن رجال برقان قادرون على تفجير مفاجأة جديدة بحماسهم وروحهم القتالية واصرارهم على تمثيل كرة اليد الكويتية أفضل تمثيل.