رياضة

أضاف منتخب الرماية امس ثلاث ميداليات متنوعة في منافسات البطولة الاسيوية التاسعة لرماية الاطباق الطائرة والتي تقام حاليا بمدينة ألماتي في كازاخستان رافعا رصيد الكويت إلى أربع ميداليات. واضاف رئيس الوفد المشارك في البطولة ورئيس النادي دعيج العتيبي ان الرامي ناصر المقلد تمكن من تحقيق المركز الاول والميدالية الذهبية في منافسات تراب الأولمبي على المستوى الفردي معادلا الرقم العالمي لهذه المسابقة في مرحلة النهائيات بعد تسجيله 47 طبقا من أصل 50. وذكر العتيبي ان رماة منتخب الكويت والمكون من ناصر المقلد وخالد المضف وعبدالرحمن الفيحان حققوا بدورهم المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات الفرق لنفس المسابقة. واشار الى ان منتخب الكويت لتراب للناشئين والمكون من الرماة صلاح الرشيدي ويوسف الرشيدي وبدر العدواني تمكنوا بدورهم من تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية فيما تأهل الرامي يوسف الرشيدي الدور النهائي لمسابقة الفردي دون ان يتحصل على احد المراكز الأولى. وأشاد العتيبي بالنتائج الطيبة التي حققها رماة الكويت في البطولة وتطور مستواهم لاسيما الناشئين والذين سيكونون في المستقبل دعامة قوية لاستمرار تحقيق الانجازات الرياضية باسم الكويت. وتقدم العتيبي بالشكر الجزيل لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد لرعايتهما الكريمة لابنائهم الرياضيين من ممارسي هذه الرياصة الاصيلة، مؤكدا أن النادي سيواصل عمله الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الرماية الكويتية. وكانت الرامية سارة الحوال افتتحت رصيد الكويت من الميداليات في البطولة قبل يومين عندما احرزت المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات تراب الأولمبي لفئة فردي السيدات.