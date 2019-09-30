رياضة

أكد رئيس وفد منتخب الكويت لبطولة العالم لألعاب القوى ال17 المقامة في الدوحة حاليا ورئيس المنتخبات د. مانع العجمي عزم الفريق المشارك على تحقيق ارقام قياسية في أكبر محفل عالمي متخصص بألعاب القوى. وشدد العجمي على سعي لاعبي المنتخب المشارك الى الظهور بصورة مشرفة تليق بسمعة ألعاب القوى الكويتية التي حققت في الآونة الاخيرة انجازات اقليمية وعربية متميزة. واشاد بالروح العالية والحماس الكبير للاعبي المنتخب والحرص الذي يبدونه على رفع راية الكويت في تلك البطولة التي تشهد منافسة قوية بين أفضل اللاعبين المشاركين الذين يمثلون 206 منتخبات وطنية. وعن استعدادات المنتخب اوضح العجمي انه بعد ان تأهل لاعبان من الكويت الى هذه البطولة هما يعقوب اليوحة ويوسف كرم فقد حرص اتحاد العاب القوى على توفير كل التجهيزات الضرورية للاعبين وتوفير البيئة المناسبة لهم من مدربين وأجهزة وكادر اداري وفني لتحقيق أفضل النتائج. واشار الى وجود منافسة قوية جدا بين المنتخبات المشاركة التي تضم نخبة اللاعبين في العالم معربا عن امله في ان يحقق منتخب الكويت نتائج متميزة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلت في مرحلة الاستعداد.وافاد ان لاعبي الكويت سيشاركان في اليومين الرابع والخامس من البطولة في ألعاب 110 امتار حواجز و400 متر متمنيا لهما التوفيق في تلك المنافسات وتحقيق الامال الكبيرة المعقودة عليهما. واشاد بجهود اللجنة المنظمة للبطولة في قطر على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والاستعداد معربا عن الشكر لرئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد الذين كانوا دائما متابعين للاعبين مما ترك اثرا كبيرا لديهما.