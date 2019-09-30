رياضة

منح المجلس الاولمبي الآسيوي العاصمة الاوزبكستانية طشقند استضافة دورة الالعاب الآسيوية الرابعة للشباب المقررة عام 2025.وجاء القرار في اجتماع المكتب التنفيذي الثالث والسبعين للمجلس الاولمبي الآسيوي الذي عقد برئاسة الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس في فندق روتنانا بالدوحة أول من أمس. وبعد عرض لملف طشقند من المنظمين، قال نائب الرئيس الفخري للمجلس الاولمبي الآسيوي وي جيزهونغ أن المنشآت الرياضية والبنية التحتية المطلوبة لاستضافة دورة الالعاب الآسيوية للشباب موجودة في طشقند من دون الحاجة الى بناء منشآت جديدة. وقال جيزهونغ الذي قام بزيارة ليومين الى طشقند مع وفد من المجلس الاولمبي الآسيوي: «أمضينا يومين في طشقند وتفقدنا 21 مكانا منها منشآت رياضية. الخلاصة أن طشقند جاهزة بمنشآتها الرياضية وبنيتها التحتية الحالية لاستضافة الالعاب الآسيوية». ثم اقترح رئيس المجلس الشيخ أحمد الفهد أن تمنح طشقند شرف استضافة الدورة في 2025 ووافق أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس على ذلك بالاجماع. وأكملت دورة الالعاب الآسيوية الرابعة للشباب سلسلة من الدورات الآسيوية التي ضمن المجلس الاولمبي الآسيوي استضافتها في السنوات المقبلة، فدورة الالعاب الآسيوية الشاطئية السادسة تقام في سانيا بالصين عام 2020، ودورة الالعاب الآسيوية الثالثة للشباب تستضيفها شانتو بالصين في 2021، ودورة الالعاب الآسيوية التاسعة عشرة تقام في هانغ زهو بالصين في 2022، ودورة الالعاب الآسيوية العشرين تقام في أيشي-ناغويا باليابان عام 2026. وعلق الفهد على ذلك بالقول:» نحن مرتاحون جدا لبرنامج دوراتنا». وتابع:»مع دورة الالعاب الشاطئية، ودورة العاب الشباب، ودورة الالعاب الآسيوية الاساسية، نحن ملتزمون للعقد المقبل. في العامين المقبلين لدينا الالعاب الاولمبية الصيفية في طوكيو عام 2020، والالعاب الاولمبية الشتوية في بكين عام 2022، وبالتالي آسيا دائما نشيطة جدا». وتطرق الشيخ أحمد الى استضافة الدوحة النسخة الاولى من دورة أنوك – اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية - للالعاب العالمية الشاطئية الاولى من 12 الى 16 أكتوبر المقبل، مركزا على فكرة الرياضات البحرية والمائية بعد أن نظم المجلس الاولمبي الآسيوي دورة الالعاب الآسيوية الشاطئية الاولى في بالي باندونيسيا عام 2008، مؤكدا بالقول: «اننا فخورون بذلك».