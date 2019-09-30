رياضة

أسفرت منافسات الجولة الثالثة والختامية من سباق الكويت للدراجات المائية (سباق القدرة والتحمل 2019) التي اقيمت اول من امس عن فوز المتسابق جاسم الرجيب بالمركز الأول في فئة الجالس للمبتدئين تلاه عبدالمحسن الشواف ثانيا ومحمد الريس ثالثا. وفي فئة الواقف للبراعم حل المتسابق ناصر الرجيب في المركز الأول تلاه محمد الحساوي ثانيا وفارس رمضان ثالثا. من جانب آخر، قال أمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري ان السباق سار جيدا كما هو معد له سابقا «ونعمل من خلاله لخدمة شريحة واسعة من المتسابقين الواعدين وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم اذ تمثل هذه المسابقة تحديا لهم لابراز أفضل ما لديهم.وأضاف الفودري أن منافسات الجولة الثالثة شهدت مشاركة 24 متسابقا واستمرت يوما واحدا، لافتا الى أن هذه البطولة تعطي الشباب الواعدين الفرصة لخوض أجواء المنافسة الحقيقية في السباقات مما يكسبهم الخبرة للمشاركة في استحقاقات أكبر في المستقبل. وأكد أهمية هذه النوعية من المسابقات التي تكسب المتسابقين الخبرة الميدانية لتنمية قدراتهم ومواهبهم وتؤهلهم للانضمام الى منتخب الدراجات المائية التي تنتظره استحقاقات مهمة في الفترة المقبلة.