رياضة

كان العداء الاميركي كريستيان كولمان قليل الكلام بعد بلوغه نصف نهائي سباق 100 متر يوم الجمعة، لكنه قال كلمته بوضوح في السباق النهائي اول من امس بتتويجه بالذهبية وبلقب اسرع عداء في العالم حاليا ضمن بطولة العالم لالعاب القوى في الدوحة. وسجل العداء البالغ من العمر 23 عاما رقما رائعا هو 9.76 ثانية وتفوق على مواطنه المخضرم جاستين غاتلين (37 عاما) حامل اللقب قبل سنتين (9.89 ثانية) والكندي اندري دي غراس الذي اكد عودته القوية بعد سنتين صعبتين (9.90 ثانية).وبات كولمان بهذا التوقيت، سادس اسرع عداء على مر الازمنة في هذه المسافة التي تعتبر جوهرة بطولة العالم لالعاب القوى ودورة الالعاب الاولمبية. وقال كولمان: «انا متواضع، وانا هنا من اجل الالقاب». وتابع كولمان حامل الرقم القياسي في سباق 60 م داخل قاعة «انه توقيت مدهش، فهو رقم قياسي شخصي لي. اعتقد ان حدودي هي السماء واعتقد بانه ما زال امامي الكثير للعمل على تحسينه وبالتالي استطيع مواصلة تحسين رقمي». وحقق كولمان انطلاقة قوية ووجد نفسه في المقدمة بعد 20 مترا ليجتاز خط النهاية رافعا يديه الى السماء محققا افضل رقم شخصي له والافضل هذا العام. وحقق الجامايكي تاجاي غايل المفاجاة في مسابقة الوثب الطويل بتغلبه على الكوبي خوان ميغيل اتشيفيرا افضل رياضي خلال العام الحالي في هذا الاختصاص الذي اكتفى بالمركز الثالث. وسجل غايل 8.69 م محسنا بفارق ضخم رقمه القياسي الشخصي السابق ومقداره 8.32 م متقدما على الاميركي جف هندرسون (8.39 م) واتشيفيريا (8.34 م).وقال غايل: «كنت شديد التركيز ولم اترك اي شيء يفقدني عن هدفي. حققت الوثبة المثالية مع 8.69 م وانا اول جامايكي امنح بلادي ميدالية ذهبية في هذه المسابقة». وأحرزت العداءة الهولندية سيفان حسن ذهبية سباق 10 الاف.وسجلت حسن (26 عاما) المولودة في اثيوبيا والتي قدمت الى هولندا بعمر الخامسة عشرة كلاجئة، رقما مقداره 30:17.62 دقيقة، مسجلة في الوقت ذاته افضل رقم عالمي هذا العام. وهو أول لقب كبير لحسن في الهواء الطلق علما بانها احرزت البرونزية في سباق 1500 في بكين عام 2015، والبرونزية ايضا في لندن في 2017 في سباق 5 الاف م.وتقدمت حسن على الاثيوبية ليتسنبت غيدي (30.21.23 د) والكينية انييس تيروب (30.25.20 دقيقة). ونجحت حسن حاملة الرقم القياسي في سباق الميل في لقاء موناكو في يوليو الماضي، بفضل سرعتها النهائية في اللفة الاخيرة من تخطي غيدي لتجتاز خط النهاية بفارق مريح. وتوجت الاميركية ديانا برايس بباكورة القابها العالمية في مسابقة رمي المطرقة. وحققت برايس (26 عاما) رميتها الفائزة في محاولتها الثالثة مسجلة 77.54 مترا متقدمة على البولندية جوانا فيودوروف (76.35 م) والصينية زهنغ وانغ (74.76 م) حاملة فضية لندن 2017 وبرونزية عام 2013 في موسكو. ودشن منتخب الولايات المتحدة سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م بتسجيله رقما عالميا. وسجل المنتخب الاميركي المختلط المؤلف من تايرل ريتشارد، جيسيكا بيرد، ياسمين بلوكر واوبي ايكبوكوي 3.12.42 دقيقة متقدما على نظيره الجامايكي. وكان الرقم القياسي العالمي السابق في هذا السباق الذي سيعتمد رسميا في دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو صيف عام 2020 في حوزة المنتخب الأميركي ايضا وسجله عام 2016 بتوقيت 3.13.20 دقيقة. وفي سباق 50 كلم مشيا للرجال، كان الفوز من نصيب الياباني يوسوكي سوزوكي بتسجيله 4.04.20 ساعة متقدما على البرتغالي جواو فييرا (4.04.59 س) والكندي ايفان دانفي (4.05.02 س). واضطر الفرنسي يوهان دينيز حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي الى الانسحاب عند الكيلومتر ال16 لعدم قدرته على اكمال السباق بسبب معاناته من الحرارة القوية والرطوبة المرتفعة. وفي السباق ذاته لفئة السيدات، توجت بالذهبية الصينية ليانغ روي مسجلة 4.23.26 ساعة متقدمة على مواطنتها لي ماوكوو مع 4.26.40 س في حين جاءت الايطالية ايليونورا جورجي ثالثة مع 4.29.13 س. وستكون الأعين شاخصة على منافسات اليوم، نظرا لاحتمال تحطيم رقميين قياسيين عالمين صمدا طويلا، وتحديدا في سباقي 400 م حواجز عند الرجال ومسابقة الوثب العالي عند السيدات.