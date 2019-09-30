رياضة

يبدأ الأزرق تدريباته في 06:30 مساء اليوم على ستاد نادي الكويت بقيادة المدرب المؤقت ثامر عناد استعداداً لمباراة الأردن يوم 10 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 في الصين. وتتساوى منتخبات الكويت وأستراليا والأردن ونيبال برصيد 3 نقاط، ويتفوق الأزرق بفارق الأهداف لكنه لعب مباراتين مقابل مباراة لأستراليا والأردن. وشهدت الجولة الأولى فوز الأزرق على نيبال 7-0، والأردن على تايوان 2-1، وفي الجولة الثانية خسر المنتخب أمام أستراليا 0-3، فيما فازت نيبال على تايوان بهدفين دون رد. وأثارت خسارة الأزرق أمام أستراليا سخط الجماهير والوسط الرياضي، وتعرض الكرواتي روميو يوزاك لانتقادات عدة حول طريقة اللعب واختيارات اللاعبين، الأمر الذي دفع اللجنة الفنية إلى رفع توصية بإقالته وهو ما وافق عليه مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأسند المهمة إلى مساعده الوطني ثامر عناد لضيق الوقت على أن يتولى المهمة في مواجهة الأردن مع البحث عن مدرب أجنبي يشرف على المنتخب في الجولات المتبقية من التصفيات. وتعكف اللجنة الفنية حالياً على دراسة السير الذاتية للعديد من المدربين أبرزهم أبرزهم البرازيلي باولو أتوري والبرتغالي جوزيه بيسيرو والسويسري كريستيان غروس والمونتنيغري نيبوشا يوفوفيتش، والكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، والبرازيلي هيليو أنجوس، والصربي ميلون رايفاتس من اجل اختيار احدهم لقيادة المنتخب.