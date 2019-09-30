رياضة

يسعى الصليبخات للتمسك بصدارة دوري الدرجة الأولى عندما يحل ضيفاً على خيطان اليوم على ستاد ناصر العصيمي ضمن الجولة الثالثة من المسابقة والتي تشهد لقاءً آخر يجمع برقان مع الجهراء. ويتصدر الصليبخات الترتيب برصيد 4 نقاط من مباراتين بفارق نقطة واحدة عن خيطان وبرقان اللذين لعبا مباراة واحدة فقط، فيما يحتل الجهراء المركز الرابع بنقطة واحدة من مباراتين، ويتذيل الفحيحيل الذي يغيب عن هذه الجولة، الترتيب دون رصيد بعد تلقيه خسارتين في أول جولتين. ويبحث الصليبخات الذي يقوده المدرب الوطني أنور يعقوب عن انتصاره الثاني بعد فوزه على الفحيحيل في الجولة الأولى وتعادله مع الجهراء في الثانية، ويقدم الصليبخات مستويات قوية منذ تولي يعقوب المهمة نهاية الموسم الماضي حيث نافس على بطاقتي الصعود حتى الجولات الأخيرة، واستمر الأداء الجيد في بداية هذا الموسم، وهو يبحث اليوم عن تخطي عقبة خيطان للبقاء في الصدارة. في المقابل، يريد خيطان تحقيق انتصاره الثاني وانتزاع الصدارة من الصليبخات، بعد البداية الجيدة بفوزه في الجولة الأولى على الفحيحيل بهدفين دون رد. وفي اللقاء الثاني، يتطلع برقان الذي غاب عن الجولة الأولى، إلى الانتصار الثاني بعد تخطيه الفحيحيل بهدف نظيف في الجولة الماضية. وسيواجه برقان بقيادة مدربه الوطني ماهر الشمري منافسه الجهراء الذي حصد نقطة في لقاءين الأمر الذي جعل مدربه الوطني محمد المشعان في وضع لا يحسد عليه، لذلك فإن الجهراوية يدركون جيداً أن مباراة اليوم لا تحتمل أي تعثر جديد، خصوصاً أن هدف النادي هو العودة مجدداً إلى مصاف الدوري الممتاز.