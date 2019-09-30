رياضة

أعرب المدرب المساعد في نادي السالمية سلمان عواد عن سعادته بالفوز الأول للفريق والذي تحقق على حساب الشباب بنتيجة 5-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين أول من أمس ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز على ستاد الشباب. سجل للسالمية عدي الدباغ (6)، ومبارك الفنيني (11)، والبرازيلي أليكس ليما (67 و47) ومساعد ندا (90)، فيما سجل للشباب أحمد الزنكي (38)، والسنغالي براهيم غاي (45 و83 من ركلتي جزاء). وأشاد عواد في تصريح لحساب النادي الرسمي على موقع «تويتر» بعد اللقاء بأداء لاعبي السماوي لتحقيقهم الفوز الأول في الدوري متمنياً أن يكون هذا الفوز «فاتحة خير» للمزيد من الانتصارات. وأضاف إن صعوبة المباراة تمثلت في ضرورة تحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الأولى أمام العربي، فيما كان الشباب قادماً من فوز على اليرموك. وتحدث عواد من الإصابات الذي ضربت صفوف الفريق الذي افتقد خدمات الأردني عدي الصيفي والأذري كمال ميرزاييف في مباراة الأول من أمس، وقال: «نتمنى أن لا نتأثر بالغيابات لأننا نلعب كمجموعة، ويجب أن يكون البديل جاهزاً في أي وقت». من جانبه، شدد مدافع الفريق مساعد ندا على أهمية تحقيق الفوز الأول للسماوي قبل فترة التوقف الطويلة المقبلة، وقال في تصريح مماثل: « نبارك للجمهور على تحقيق أول 3 نقاط في الدوري، وعلينا أن نعالج السلبيات التي ظهرت في أول مباراتين خلال الفترة التوقف المقبلة». وبهذا الفوز رفع السالمية رصيده إلى أربع نقاط في حين تجمد رصيد الشباب عند ثلاث نقاط. وشهدت المباراة تطبيق تقنية الحكم المساعد (فار) بإدارة حكام كويتيين للمرة الأولى، حيث قاد اللقاء الحكم عبدالله جمالي، فيما تولى الحكم سعد الفضلي الإشراف على تقنية «الفار» بمساعدة الحكم علي جراغ.