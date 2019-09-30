رياضة

توج منتخب الكويت بلقب بطولة الخليج الـ 21 للجودو لفئتي الأشبال والشباب التي اختتمت مساء الاول من امس في صالة اتحاد اللعبة بعد يومين من المنافسات إثر فوزه بفئة الشباب مؤكدا هيمنته على منافساتها بعد إحرازه يوم الجمعة لقب منافسات فئة الأشبال (تحت 15 سنة). وجاء الفوز الكويتي المتميز اول من امس لفئة الشباب (تحت 21 سنة) وشهدت مشاركة منتخبي السعودية والإمارات بعد أن حقق لاعبوه 11 ميدالية متنوعة بواقع خمس ميداليات ذهبية وفضية واحدة وخمس برونزيات. واحتل المنتخب السعودي المركز الثاني بعد أن نال تسع ميداليات هي ذهبيتان وست فضيات وبرونزية واحدة في حين نال منتخب الإمارات المركز الثالث بتحقيقه ست ميداليات هي ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان. وتمكن اللاعب الكويتي عبدالله خضير من الفوز بالمركز الأول في منافسات وزن تحت 55 كغ في حين نال السعودي عبدالله المعجمي المركز الثاني بينما حل اللاعب الكويتي محمد البراك ثالثا. وأسفرت منافسات وزن تحت 60 كغ عن فوز الإماراتي أحمد الثميري بالمركز الأول تلاه السعودي مؤمن هوساوي ثانيا في حين جاء الكويتي سعود العميري ثالثا. وفاز السعودي عبدالإله الجيزاتي بمنافسات وزن تحت 66 كغ على حساب الإماراتي راشد الحوسني الذي حل ثانيا في حين نال الكويتي حمد العنزي المرتبة الثالثة. أما منافسات وزن تحت 73 كغ فأسفرت عن فوز الكويتي حسين طلال بالمركز الأول تلاه السعودي ريان المصري ثانيا فيما نال اللاعب الإماراتي سعيد النقبي المرتبة الثالثة. ونال الكويتي محمد البذالي المركز الأول في منافسات وزن تحت 81 كغ تلاه الإماراتي عيسى البدري عبدالعزيز ثانيا فيما ذهب المركز الثالث للسعودي أسامة المالكي. وفي منافسات وزن تحت 90 كغ أحرز الكويتي قاسم البلوشي المرتبة الأولى فيما نال السعودي علي دندني المركز الثاني بينما حجب المركز الثالث. وفاز السعودي صالح الجيلاني بالمركز الأول في منافسات تحت 100 كغ متقدما على اللاعبين الكويتيين فهد التويجري وشاكر محمد اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وأحرز اللاعب الإماراتي علي حسن المركز الأول في منافسات وزن فوق 100 كغ وهو الوزن المفتوح تلاه السعودي سعود بن منيع ثانيا فيما ذهب المركز الثالث للاعب الكويتي أحمد العتيبي. وأحرز منتخب الكويت الميدالية الذهبية لمنافسات الكاتا الاستعراضية والمكونة من عدة لاعبين فيما نال منتخب السعودية المركز الثاني بينما حصل منتخب الإمارات على المرتبة الثالثة. وأكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للجودو عيد العنزي عقب الختام أن إحراز أبطال الكويت هذا الكم الكبير من الميداليات في البطولة بعد فترة إيقاف طويلة دليل على تميز الرياضيين الكويتيين في هذه اللعبة مشيدا بأدائهم المشرف في كل منافسات البطولة. وقال العنزي إن هذه النتائج الجيدة للاعبي الكويت ستكون دافعا لهم لتحقيق المزيد من الانتصارات في البطولات المقبلة معتبرا أن المشاركة المميزة للمنتخبات الخليجية أسهمت بإظهار البطولة بمستوى فني جيد في فئتيها إذ اتسمت نزالاتها بالتنافسية والقوة لاسيما في أدوارها النهائية. وذكر أن الاتحاد وفر كل الإمكانات لإنجاح البطولة إذ استقدم حكاما دوليين من اليابان وتونس والأردن والجزائر وغيرها لضمان الحيادية مثمنا دعم هيئة الرياضة الكبير وجهود اللجنة التنظيمية الخليجية للعبة ما أدى إلى انجاح البطولة.