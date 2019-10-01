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شاركت الفنانة التشكيلية منال الشريعان في فعالية (أيام الكويت الثقافية) التي نظمتها القنصلية الكويتية باسطنبول وذلك في فندق الريتز بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت وكانت الفعالية قد انطلقت في اسطنبول من اجل تعزيز التقارب الثقافي والاجتماعي بين البلدين والشعبين وتخللتها فعاليات مختلفة تساعد الشعب التركي على التعرف على الجوانب الثقافية والحضارية وكذلك الفلكلور الشعبي الكويتي انطلاقا من الحرص والايمان المشترك على تعزيز التقارب والتآلف بين الأمم.

وقالت الفنانة منال الشريعان ان اعمالها الفنية تمثلت بتسليط الضوء على المرأة والازياء النسائية والبيئة الصحراوية بما تحمله من طابع بالنسبة للثقافة العربية والإسلامية كما قامت في جهة اخرى باقامة معرضها في جامعة اسطنبول في قاعة المكتبة والذي استمر على مدار يومين.

