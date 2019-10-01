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شاركت ايبسكو العالمية الوكيل الحصري لشركة ميد سليد-بالكويت بالمعرض الذي أقيم بمستشفى دار الشفاء تحت عنوان - اليوم العالمى لصحة وسلامة المرضى. وذلك بغرض الحفاظ على صحة المرضى والحرص على معرفة ثقافة السلامة ورفع مستوى الوعي لاخلاء آمن في حالات الكوارث.

وبحضور كل من رئيس مجلس ادارة مستشفى دار الشفاء طالب جراق والرئيس التنفيذي احمد نصر الله - وضيوف المستشفى والمشاركين للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الأميركية.

وقامت شركة ايبسكو وكيل «ميد سليد بالكويت» بدورها بتقديم مجموعة المنتجات الأميركية المتطورة لجميع الزوار والمشاركين كحل أمثل لإخلاء الاماكن الحيوية كالمستشفيات وغيرها وتدريب الكوادر المعنية بنفس الاماكن لضمان الاستعداد الكامل لأي طارئ لاقدر الله.

ومن جانبها صرحت الرئيس التنفيذي لشركة ايبسكو العالمية المهندسة آلاء حسن بأنها على استعداد لتزويد جميع المستشفيات بالكويت بمعدات- ميد سليد- للاخلاء وذلك لضمان سلامة الجميع فى حالات الطوارئ.

وان الشركة عملت على تطوير وتحسين المعدات بأحدث الوسائل والتكنولوجيا العالمية لتصل بمنتجاتها الى الدرجة القصوى من الاستعداد والجهوزية والسرعة في حالات الطوارئ مما يؤدي الى الحفاظ على الأرواح وإنقاذ المصابين بسرعة وسهولة خارج نطاق وقوع الكارثة.

وان تلك المعدات تخدم جميع الأعمار والأحجام بداية من الخدج والأطفال وحتى ذوي الأوزان الثقيلة والعمل على إخلاء مجموعات من الخدج والرضع والاطفال دفعة واحدة مع توفير المعدات ومكان استقبال آمن لهم مع اجهزتهم في مكان التجمع لحين نقلهم إلى مكان آمن. وأيضا مرضى السمنة والحوامل وكبار السن ومرضى وحدات العناية المركزة وجميع العاملين في المواقع المعرضة لأي نوع من أنواع الكوارث.

