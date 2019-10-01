مال وأعمال

عصفت التوترات السياسية التي شهدها شهر سبتمبر بجميع مكاسب البورصة التي حققتها على مدار 9 اشهر المنتهية من شهر سبتمبر، حيث فقد السوق 1.5 مليار دينار من قيمته السوقية الرأسمالية بالغاً 32.86 ملياراً بنهاية سبتمبر مقابل 34.4 ملياراً بنهاية اغسطس الماضي.

ووفق للبيانات الصادرة، فقد تراجعت القيمة السوقية الرأسمالية لأسهم القطاع المصرفي من مستوى 20.55 ملياراً الى مستوى 19.3 ملياراً خلال نفس الفترة، فاقدة ما يقارب 1.2 ملياراً تمثل قرابة 80 في المئة من خسارة السوق.

وجاءت تلك الخسائر على وقع التوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الخليج بعد استهداف منشآت النفط السعودية والتي اثرت على جميع الأسواق الخليجية خلال النصف الثاني من سبتمبر.

وعلى الرغم من المحفزات التي شهدتها البورصة خلال الشهر من الاعلان عن ترقية البورصة لمؤشر ستاندارد آند بورز وكذلك الاعلان عن تفاصيل اكتتاب المواطنين في اسهم شركة البورصة وأيضاً الاعلان عن اكتتاب المواطنين في اسهم شركة الزور، بالاضافة الى تصنيف الكويت ضمن افضل 20 دولة في مؤشر تحسين بيئة الأعمال، الا ان البورصة لم تتفاعل ايجاباً مع تلك المحفزات وتأثرت سلباً بتداعيات الأحداث السياسية التي شهدتها المنطقة.

وفي سياق متصل، قادت اسهم البنوك البورصة للهبوط عند الاغلاق امس، حيث تحولت المؤشرات الكويتية الى اللون الأحمر مع نهاية التعاملات، وتقلصت سيولة البورصة اليوم 29.5 في المئة لتصل الى 19.1 مليون دينار مقابل 14.75 مليون دينار، كما انخفضت احجام التداول 25.1 في المئة الى 102.09 مليون سهم مقابل 81.64 مليون سهم. وهبط المؤشر العام للبورصة الكويتية 0.31 في المئة باقفاله عند النقطة 5678.7 خاسراً 17.4 نقطة، كما انخفض المؤشران الرئيس والأول بنسبة 0.04 في المئة و0.4 في المئة على الترتيب.

وسجلت مؤشرات 3 قطاعات هبوطاً يتصدرها البنوك بانخفاض نسبته 0.54 في المئة، بينما سجلت مؤشرات 6 قطاعات اخرى صعوداً اليوم بصدارة النفط والغاز مُرتفعاً بنحو 1.63 في المئة.

