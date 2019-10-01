مال وأعمال

أوضح وزير النفط وزير الدولة لشؤون النفط والكهرباء والماء د. خالد الفاضل ان ما تم سداده للمستشفيات والمراكز والمستوصفات والعيادات الخاصة التي تم تحويل المرضى اليها من قسم العيون في مستشفى الأحمد قد بلغ 2.4 مليون دينار في الفترة من 1 اغسطس 2014 وحتى 31 يوليو 2019.

واضاف الوزير الفاضل بأنه لا توجد اي شبهة في تحويل المرضى من قسم العيون في مستشفى الأحمدي الى اياً من المستشفيات والمستوصفات الطبية، وذلك في رده على سؤال برلماني حصلت «النهار» على نسخة منه بشأن رصد اي شبهة مالية او تنفيعية تخص تحويل المرضى لعيادات الأطباء العاملين في مستشفى الأحمدي.

كما اجاب الوزير على اجمالي العمليات الجراحية التي اجريت في مستشفى الأحمدي قسم العيون خلال تلك الفترة.

