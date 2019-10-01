مال وأعمال

طالب الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» من الشركات الكويتية للسياحة والسفر التي ترغب في الحصول على عضويته بعدد من الضمانات والإجراءات التي تضمن الشفافية وسلامة الموقف المالي لها من اجل الموافقة على الانضمام الى مجتمعه الدولي، ورغم استيفاء الشركات الكويتية الجديدة لكل الطلبات وهي الضمان البنكي والميزانية الافتتاحية وصور المكتب من الداخل والخارج ظاهر فيه المعدات (كمبيوترات وطاولات وغيرها) ومن الخارج اللوحة الاعلانية وكيفية توضعها على البناء والمكتب مقر العمل، اثبات وصول الانترنت بسرعة عالية واثبات اشتراكك في احد برامج الحجوزات الالية التي تؤمن الاتصال بشركات الطيران ومنها اسمه غاليلو سيبار اماديوس يؤمن لك اثنين من الموظفين مع شهادات الخبرة لهم (تدريب وعملي) صادرة عن هيئات تعترف بها اياتا او من مكاتبها او حكومية الا انها لم تتلق الموافقة رغم مرور اكثر من 6 اشهر رغم المدة القانونية التي حددها 60 يوم عمل

وكانت 8 شركات كويتية جديدة للسياحة والسفر تقدمت للحصول على عضوية «أياتا» بعد استيفائها كل الشروط، لان يحظر على شركات السياحة التعامل مع حجوزات الطيران الخارجية خاصة في الحج والعمرة سوى بعضوية الآياتا وسداد تأمين ضد مخاطر عدم سداد مستحقات شركات الطيران، وفقا للنظام المعمول به دوليا .

واظهرت إحصائية أصدرها الاتحاد الدولي خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 بأن عدد الشركات الجديدة التي حصلت على عضوية «أياتا» كانت كالتالي 30 شركة من دولة الامارات العربية المتحدة و26 شركة من المملكة العربية السعودية و8 شركات من سلطنة عمان و10 من دولة قطر.

واوعز خبراء في النقل الجوي هذا التلكأ من الهيئة العالمية للاستجابة للشركة الكويتية الوليدة يرجع للاحداث التي أدت الي عمل هزة في سوق السياحة والسفر والطيران في الكويت والتي كانت الخسائر فيها تصل الى ما يفوق الـ15 مليون دولار بعد عجز بعض الشركات عن سداد مستحقات شركات الطيران علاوة على حالات كثيرة للحجز الوهمي، حيث فوجئ اكثر من راكب خلال الفترات الماضية بأن التذكرة التي يملكها لا توجد على بيانات الشركة المسافر على متن طائراتها، ما يعني الاستفادة من التذكرة ببيعها إلى شخص آخر بعد سحبها من الاول ليكسب بذلك عددا من المبيعات وتم اتخاذ الإجراءات وإغلاق المكتب من جانب الإدارة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة التجارة.

