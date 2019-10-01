مال وأعمال

أظهرت بيانات حكومية أن واردات اليابان من النفط الخام الكويتي سجلت تراجعا في أغسطس الماضي لأول مرة خلال سبعة أشهر.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها الوكالة اليابانية للموارد الطبيعية والطاقة في تقرير أولي أن واردات النفط من الكويت تراجعت في أغسطس بنسبة 2?9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 8?04 ملايين برميل أي ما يعادل 259 ألف برميل يوميا.

وأشارت البيانات إلى أن الكويت احتلت المرتبة الرابعة في قائمة أكبر مزودي اليابان بالنفط بعدما شكلت الشحنات منها 8?4 في المئة من إجمالي واردات اليابان من الخام.كما أظهرت البيانات أن اجمالي واردات اليابان من النفط الخام تراجع بنسبة 8?6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 3?1 ملايين برميل يوميا في أول هبوط منذ أربعة أشهر.ولفتت إلى أن شحنات النفط من الشرق الأوسط شكلت 88?1 في المئة من إجمالي واردات اليابان من الخام في انخفاض بنسبة 1ر1 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وعادت الامارات إلى صدارة قائمة مزودي اليابان بالنفط بعدما نمت الواردات منها بنسبة 9?9 في المئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 01ر1 مليون برميل يوميا.وتراجعت السعودية إلى المرتبة الثانية بواردات بلغت 923 ألف برميل يوميا في انخفاض بنسبة 20?6 في المئة .

واحتلت قطر المرتبة الثالثة بواردات بلغت 319 ألف برميل يوميا فيما جاءت روسيا في المرتبة الخامسة بواقع 211 ألف برميل يوميا.وتعد اليابان الفقيرة بالموارد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وتعتمد على وارداتها من النفط والغاز والفحم.

