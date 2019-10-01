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مال وأعمال

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الغانم: دور مهم للقطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية


استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم ، أمس بمبنى الغرفة، سفير الجمهورية الاسلامية الموريتانية لدى دولة الكويت محمدن داداه . حيث حضر اللقاء رباح عبدالرحمن الرباح مدير عام الغرفة.
ورحب الغانم بالسفير، حيث قدم له التهنئة بمناسبة تقديم أوراق إعتماده كسفير للجمهورية الاسلامية الموريتانية لدى دولة الكويت، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في تأدية مهام عمله.
ثم أشار الى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والموريتاني، كما أكد على استعداد الغرفة التام لتقديم كافة خدماتها للتوصل الى نتائج إيجابية بين البلدين الصديقين، ذلك من خلال تبادل زيارة الوفود التجارية والاقتصادية، للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في موريتانيا.
من جانبه، تقدم السفير بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً على حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في موريتانيا. حيث دعا سعادته الشركات الكويتية لعمل شراكات استراتيجية مع نظرائهم الموريتانيين لفتح آفاق اقتصادية جديدة بين البلدين الصديقين.


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