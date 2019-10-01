مال وأعمال

تراجعت أسعار النفط، إذ ظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت عشرين سنتا إلى 61.71 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 55.88 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للاحصاءات أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات ارتفع إلى 49.8 في سبتمبر ، بتحسن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في أغسطس. لكنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.والصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومن المقرر أن ينهي برنت شهر سبتمبر أيلول مرتفعا 2.1 بالمئة، وهي أول زيادة على أساس شهري منذ يونيو ، إذ تلقت الأسعار دعما من هجوم غير مسبوق على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر خفض إنتاج المملكة للنصف. ومن المقرر أن ينهي غرب تكساس الوسيط الشهر مرتفعا 1.4 بالمئة.

