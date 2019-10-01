مال وأعمال

اعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ان سعر سلة خاماتها تراجع 20 سنتا ليصل إلى 62?51 دولاراً للبرميل مقابل 62?31 دولاراً.

وذكرت نشرة وكالة انباء «اوبك» ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 52?43 دولاراً للبرميل.وتضم سلة «اوبك» التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا هي خام «صحارى» الجزائري والايراني الثقيل و«البصارة» العراقي وخام التصدير الكويتي وخام «السدر» الليبي وخام «بوني» النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي و«جيراسول» الانغولي و«اورينت» الاكوادوري وزافيرو غينيا الاستوائية ورابي الخفيف «الغابون» وخام جينو «الكونغو» وخام مربان الإماراتي.

وكان وزراء نفط من داخل وخارج «أوبك» اتفقوا في الثاني من شهر يوليو الماضي على تمديد قرار بخفض الانتاج لفترة إضافية مدتها تسعة أشهر تنتهي بحلول 31 مارس 2020. وتهدف الدول الاعضاء في «أوبك» من خلال القرار إلى تأكيد تركيزها على العوامل الأساسية والتزامها بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. ويقضي الاتفاق المبرم بين وزراء نفط «أوبك» ومنتجين مستقلين بان تخفض المنظمة انتاجها بواقع 800 الف برميل يوميا اي بنسبة 2?5 في المئة من انتاج كل دولة عضو في المنظمة.كما ستقلص الدول الـ 11 من خارج «أوبك» مستويات انتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا اي بنسبة 2 بالمئة من انتاج كل منها.

