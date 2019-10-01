مال وأعمال

قالت سيدة الأعمال الكويتية «مرايم الخير» عقب تكريمها على هامش اجتماعات مؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي» مصر الطريق إلى أفريقيا» برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة واسعة من ممثلي العديد من الدول العربية والأفريقية والشرق آسيوية، بأن مثل هذه المؤتمرات كفيلة بإضفاء روح من المودة وتقوية أواصر الصلات العربية - الأفريقية .

وأكدت على أن مشاركتها وهي ممثلة عن دولة الكويت إنما تؤكد على دور المرأة الكويتية الرائد في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك في ظل ما يواجهه العالم من حولنا من تحديات اقتصادية كبيرة.

وأشارت إلى أننا في الكويت نكن كامل الحب والتقدير للأشقاء في مصر وأن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد يدعم ويساند كامل جهود الدولة المصرية برئاسة قائدها عبد الفتاح السيسي.

وقالت إن هذا المؤتمر ومواكبته لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي يعد فرصة كبيرة لفتح آفاق عربية استثمارية رحبة من أجل التبادل التجاري في أفريقيا ويفتح أيضاً نافذة للاستثمار مع العرب وأفريقيا.

وفيما يخص واقع المرأة العربية اليوم فتول السيدة مرايم الخير أن المرأة العربية واقعها متميز اليوم ومن قديم الأذل، وإذا دللنا على ذلك نذكر الملكات المصريات في العصر الفرعوني، وشجرة الدر في العهد الحديث، وكيف كانت حاكمة قوية، وكذا الملكة بلقيس في اليمن، وكيف كانت أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد زوجة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت سيدة أعمال وتعمل بالتجارة بالجزيرة العربية ، فرائدات الأعمال العرب لهن دور تاريخي في تقلد الأدوار والمناصب القيادية في مختلف نواحي الحياة.

