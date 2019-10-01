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تحت عنوان « تعليم المسرح: الموهبة، والتدريب والتطوير» اقيم الملتقى الفكري المصاحب للدورة الثامنة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، بمشاركة مجموعة من المسرحيين، وجاءت مداخلات الملتقى على جلستين، وغطت بأفكارها مجمل ما يتصل ببدايات تعليم المسرح في الوطن العربي وتوجهاته الحديثة، كما تطرقت إلى الإشراقات في هذا الجانب وكذلك الاكراهات والتحديات.

واستند الملتقى على ورقة تقديمية أشارت إلى ان المجتمعات العربية شهدت تزايدا ملحوظاً في عدد مدارس ومراكز ودورات تعليم المسرح في السنوات الأخيرة، سواء أكانت برعاية مؤسسات رسميَّة، أم بدعم من أندية أهليَّة، وهدف الملتقى الفكري أن يسلط الضوء على راهن هذه المراكز والورش التدريبيَّة: تقاليدها ومعاييرها، لا سيما فيما يتصل بعناصر مثل: الموهبة، أساليب التدريب، واستراتيجيات التطوير. كما سعى إلى التعرف على طرق ومنهجيات هذه المراكز التدريبيَّة في استقطاب منتسبيها، ودورها في تأكيد حضورهم، أو إبرازهم في المشهد الثقافي العام، سواء أكان ذلك عبر خشبة المسرح، أم عبر غيرها من وسائل الفرجة، كالتلفزيون والسينما واليوتيوب، وسواها من الوسائط.

في الجلسة الأولى التي قدمها وأدارها الباحث المسرحي الاردني عدنان المشاقبة، وفي مداخلته، قدم د. خليفة الهاجري أستاذ السينوغرافيا في المعهد العالي للفنون المسرحية لمحة تاريخية عن بدايات تدريس المسرح في الخليج، خاصة في الكويت والإمارات، لافتاً إلى اهتمام الدولتين بهذا الأمر اهتماماً كبيراً منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ومن ثم استعرض المشهد المعاصر لمراكز ومدارس التدريب المسرحي خارج نطاق المعاهد والكليات المسرحية وقال إنه استخلص من تجربته كأستاذ في المسرح منهجاً جديداً للتدريب يناسب مواطني دول مجلس التعاون، ويتسم هذا المنهج بالانفتاح على المدارس الغربية مع مراعاة خصوصية المجتمع الخليجي، أي من دون هيمنة انماط تدريبية محددة، وفي هذا الاطار تحدث الهاجري عن اهمية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت في الترويج للورش التدريبية، وتحديث وسائل ومنهجيات التدريب بما يتوافق وايقاع العصر.

فيما تحدث الفنان الإماراتي إبراهيم سالم عن تجربته مع تدريب المواهب المسرحية، وهو بدأ كلامه بالإشارة إلى أن البرامج التدريبية التي نظمت في بدايات النشاط المسرحي في الدولة، مطلع الثمانينات، كان لها كبير الفضل في اكتشاف وإبراز العديد من الفنانين الذين صاروا من أهم صناع الحركة المسرحية لاحقاً، مبيناً أن الورش التي تقام، بصفة شهرية أو دورية، تستقطب فئات اجتماعية متنوعة قد لا يتاح لها، لسبب أو لآخر، أن تلتحق بالمعاهد أو الاكاديميات المسرحية، ومن هنا تجد هذه الفئات في هذه الورش البديل الناجع لما فقدته. وشدد سالم على اهمية الالتحاق بالكلية أو المعهد لدراسة المسرح بطريقة منهجية بيد ان ذلك لا يمنع ـ كما قال ـ من تثمين وتقدير ما تضيفه الورش التدريبية في المراكز والمهرجانات المسرحية لمنتسبيه ليس فقط فيما يتصل بمعارف ومبادئ الفن المسرحي ولكن بأمور لها علاقة بالوجدان والعواطف والحالة النفسية، وهو ذكر ان فضاء الورشة يتيح للمتدربين فرصة تواصل أفضل مع المدربين مقارنة بالاكاديمية، وقال إن له تجارب في ورش عديدة وضعته نماذج لمتدربين كان خضوعهم للتدريب في الورش المسرحية بمثابة علاج سايكلوجي أو دافع للتخلي عن ممارسات وأفكار خطأ. وأكد سالم ان وجود الورش التدريبية لا يقتصر على تعليم المسرح ولكنه يطور السلوك ويعمق الشعور بالثقة ويسهم في توجيه المتدربين إلى الوجهة الهادفة، ثقافياً واجتماعياً.

من جانبه، تحدث الفنان الاردني حكيم حرب، عن قصص نجاح متنوعة رافقت تجربته في « المختبر المسرحي الجوال» الذي أسسه بالتعاون مع وزارة الثقافة ويشرف عليه منذ ست سنوات، وهو عبارة عن مدرسة متنقلة لتعليم فنون المسرح للأطفال والشباب، تتنقل في محافظات وقرى المملكة الاردنية وتمارس التعليم المسرحي بهدفين: فني وعلاجي.

وقال حرب ان تجربته في هذا المضمار بينت له التأثير الكبير الذي يلعبه الفن في تعديل السلوك الاجتماعي وتنمية الشخصية وترقية الحس الانساني، متوقفاً بصفة خاصة عند تجربة له عمد خلالها إلى تدريب مجموعة من السجناء على فنيات العرض المسرحي وأنجز معها عملا مسرحيا.

وخلال ست سنوات استفاد من برنامج المختبر الالاف من الطلاب. لكن الصعوبة الاساسية التي تواجه التجربة هي الاستمرارية، كما ذكر المتحدث، مشيراً إلى انه يعتزم جمع العناصر المتميزة من جميع الدفعات التي تخرجت في عمل جماعي يقدم في العاصمة عمان في الفترة القادمة.

