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لليوم الثالث على التوالي، واصل مهرجان كلباء الثامن للمسرحيات القصيرة، عروضه في المركز الثقافي بمدينة كلباء، وسط حضور جماهيري مميز، وبمشاركة نخبة من المسرحيين العرب .

تضمنت عروض اليوم الثالث، ثلاث مسرحيات قصيرة جميعها مأخوذة عن نصوص عالمية أعاد تقديمها مخرجون شباب هم من نتاج ورش المهرجان.

استهلت العروض بمسرحية «شيء ما يتكتك هنا»، عن نص «منافاة العقل»، للمؤلف المجري «هوباي ميكلوش»، وإخراج المخرج والممثل الشاب أحمد عبد الله راشد الظنحاني.

وقدم العرض نموذجا للميتا مسرح من خلال فرقة مسرحية تستعد لعرض عملها تحت وطأة شعورها أنها مهددة بتفجير المسرح نتيجة عمل إرهابي.. في اشارة الى دور الفن في مواجهة ظلام الارهاب.

وكان العرض الثاني بعنوان «في انتظار غودو» عن نص بالاسم نفسه للمؤلف الأيرلندي صموئيل بيكيت، من اخراج وتمثيل راشد دحنون، بالإضافة للممثل هاكوب عيد.

ويعتبر العرض من أفضل ما قدم في المهرجان لجهة الانسجام بين الممثلين والحفاظ على روح وطبيعة النص وتوظيف سينوغرافيا بسيطة بعيدا عن الفذلكة والتصرفات العشوائية.

ثم كان عرض الختام «مدن من رماد»، للمخرج يوسف محمد القصاب، وهو عن نص بعنوان «من رماد لرماد»، للمؤلف البريطاني هارولد بنتر. والعمل قدم رؤية بصرية بالغة الممتعة مستفيدا من حضور اربع ممثلات دفعة واحدة.

وعقب كل عرض اقيمت ندوة تطبيقية لتسليط الضوء على إيجابيات المسرحية ونقاط الضعف بها، أشاد خلالها المشاركون من مخرجين وكتّاب وممثلين، بجودة الأعمال التي قدمت رغم حداثة سن مخرجيها وممثليها.

وراى البعض انه بدلا من تكرار عرضين مختلفين عن نفس النص «في انتظار غودو» كان بالامكان تشجيع الشباب على كتابة نصوصهم بأنفسهم كي تعبر عنهم.

ورد على هذه النقطة الناقد عصام ابو القاسم عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بأن فلسفته تقوم على تدريب الشباب على ذخائر النصوص العالمية بالدرجة الأولى.

