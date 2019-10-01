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خلال الجلسة الثانية للملتقى الفكري لمهرجان كلباء للمسرحيات تناول د.عبد الله العابر رئيس لجنة تحكيم هذه الدورة تجربة مسرح الشباب في الكويت واكد أنها بدأت تحت مظلة الهيئة العامة للشباب في الكويت من خلال فكرة الملتقيات والورش البسيطة أولا ثم بتعاون مجموعة من الشباب بقيادة المخرج المبدع عبد الله عبد الرسول تم إطلاق مهرجان أيام المسرح للشباب الذي تحول إلى تظاهرة بارزة محليا وعربيا ومازال يواصل العطاء. واكد العابر على ان التجربة انعكست ايجابيا على الحركة المسرحية في الكويت واثرتها إلى جانب جهود الفرق المسرحية الأهلية الأربعة والمعهد العالي للفنون المسرحية.

وأشار إلى ان عروض الشباب ومهرجانهم دائما ما كانت كاملة العدد بحضور الأسر والشباب الذين وجدوا فيها أعمالا تعبر عن احلامهم وهمومهم وتقدم الكوميديا بشكل راق.

كما أشاد العابر بمخرجات مسرح الشباب على مدى ثلاثة عروض سواء ممن تعاونوا معه بعد تخرجهم من معهد الفنون المسرحية او ممن لم يدرسوا بشكل اكاديمي ومن أبرز هؤلاء المخرج عبد العزيز صفر الذي اسس فيما بعد استديو للتمثيل والتدريب المسرحية.

ونوه العابر بتطور التجربة وصولا إلى إطلاق هيئة الشباب لأكاديمية الفنون والإعلام وقال انهم فوجئوا برغبة العشرات للدراسة فيها حيث تنقسم إلى تخصيين اساسيين هما الفنون والإعلام وتم استقطاب أفضل الخبرات الأكاديمية للتدريس فيها ولم تبخل عليها الهيئة العامة للشباب بالدعم.

ورأى أن انشاء اكاديمية الفنون والإعلام لا يتعارض مع المرسوم الأميري الخاص بإنشاء اكاديمية للفنون تجمع معاهد المسرح والموسيقى وغيرهما.. حيث ان هذه الصروح تثري فيها النهاية الحركة الفنية.. وتؤكد على الوجه الحضاري للكويت.

