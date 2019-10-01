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عبرت الفنانة عبير الجندي عن سعادتها بالطاقات الشابة في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة واضافت: سعدت بالاشراف على ورشة التمثيل التي انطلقت قبل المهرجان بنحو ثلاثة أشهر وانضم اليها حوالي سبعين مشتركا من البنات والشباب.

وعرضت الجندي في الجلسة الثانية للملتقى الفكري للمهرجان اهم ملامح هذه التجربة وكيف وظفت خبرتها كفنانة مسرحية واكاديمية إلى جانب كونها مدربة تطوير ولديها المعرفة التربوية والنفسية.. حيث رأت أن المعلم في الورش لا يجب أن ينقل الحرفة المسرحية والمهارة فقط بل عليه أن يتعامل مع الكثير من الأمور النفسية والاجتماعية.. مشيرة على سبيل المثال إلى ان بعض المشتركين درس في مدارس انكليزية طوال حياتها وكانت هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها باللغة العربية.. والبعض الآخر قد يعاني مشاكل في النطق.. أما البنات فيتميزين بالخجل عادة ما يتطلب العمل على كسر حاجز الخجل والرهبة وترسيخ مفاهيم الزمالة والاحترام والعمل المشترك بين الجميع.

كما اشارت الى ان نجاح اي ورشة مسرحية لا يعتمد بالضرورة على كون من يقدمها اكاديميا متخصصا.. وانما على قدرته على التواصل مع الشباب والتأثير فيهم.

وحول مدة الورشة قالت انها كانت لعشرة أيام بشكل مكثف.. حيث ركزت على التدريبات العملية المتعلقة الخاصة بصوت الممثل وثقته بنفسه والأداء الجسدي.. وكانت تلتقي بالمتدربين لخمس ساعات يوميا واحيانا أكثر.. وان رأت ان المدة الزمنية كانت قصيرة نسبيا مع العدد الكبير من المشاركين لكنها عبر عن سعادتها بالنتيجة التي ظهرت في العروض.

عما اذا كانت الورشة تغني عن الدراسة الأكاديمية قالت عبير الجندي.. الدراسة الاكاديمية مسار مختلف ولها قوانين وتمنح شهادة معتمدة للتوظيف انما الورشة حرة ومرنة وتستقطب كل من لديه شغف في المسرح.. وهي قد لا تعطي كل شيء وإنما تضع الشباب على أول السلم.. وبداية الطريق وعليهم هم أن يكملوا إما عبر الالتحاق بدراسات اكاديمية او المزيد من الورش لتطوير تجاربهم.

