علم ومعرفة

أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية كتاباً جديداً بعنوان رواد الطب غير الحاصلين على جائزة نوبل، وهذا الكتاب هو ترجمة لكتاب صدر باللغة الانجليزية بعنوان pioneers of medicine without A Nobel Prize في عام 2014 عن دار Imperial college press والكتاب الذي يضم 243 صفحة يحتوي على قصص وسير ذاتية عن مجموعة من الأطباء العلماء وعددهم 15 طبيباً اثروا الطب بافكارهم وابحاثهم التي خدمت الإنسانية في مجالات عدة، تراوحت هذه المجالات بين الوراثيات الكيمائية التي اسسها ارتشيبالد جاردو، وابحاث ريتشتارد دول حول العلاقة بين التدخين وسرطان الرئة، وعلماء آخرين كانت ابحاثهم حول تطوير لقاح فيروس شلل الاطفال وجراحة الشريان التاجي، وزراعة القلب، وتطوير عمليات الغسيل الكلوي.

هؤلاء العلماء معظمهم نالوا جوائز متقدمة في مجالات الطب المختلفة ولكنهم لم يحصلوا على أي جائزة من جوائز نوبل على الرغم من احقتيهم في ذلك، ولكن لكون شروط جائزة نوبل أنها لا تمنح لاكثر من ثلاثة اشخاص لكل جائزة، ولكونها أيضاً ان لديها تاريخاً لمنحها في مجالات الفيزيولوجيا والطب من أجل الاكتشافات في العلوم الاساسية بدلاً من الطب الالكينيكي.

وقد تم اختيار هؤلاء العلماء والباحثين بناء على تقديمهم لمساهمات طبية جليلة ادت إلى تحسين الصحة العامة وتقليل معاناة المرضى.

إن هذا الكتاب يستحق القراءة لما يضيف للقارئ أولاً من ثقافة علمية مسبقة، وثانياً ليتعرف على الجهود التي يبذلها الاطباء والباحثون في سبيل تقديم وسائل العلاج المختلفة للانسانية.

