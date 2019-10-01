علم ومعرفة

تتتبع الروائية د.أمل الجبرين حياة إنسان عربي يعيش في قرية اسمها «أم النخل»، وهي قرية افتراضية لا توجد على الخريطة، وكذلك تلك الشخصية التي أطلقت عليها اسم «غايكوب» أو «يعقوب»، هي ليست مسجلة في دفتر النفوس أو الأحوال المدنية، ولكنها حاضرة في كثير من الوجوه التي تصادفنا في الحياة.

أما زمن الرواية فهو يتناول الحاضر والمستقبل الذي نعيشه بكل تداعيات الألم والفجائع والمآسي، والموت، وهو الحاضر الذي يربض فوق أكتاف الناس وصدورهم كما الجبال، والمستقبل الذي يقع بين الجنون أو الموت.

حكاية «غايكوب» تتداخل فيها الأزمنة السردية بين الخطي الحكائي والاسترجاعي التي تشكل نواقل لجماليات الحكاية وتتبع أسرار الناس الذين يتعرف عليهم «غايكوب»، وهؤلاء لا يقلون عنه مأساوية، سواء أكان والده بالتبني سعد الأمام، أو العامل البنغالي عائد، وخالد المساعد، والطبيب العراقي الذي قتلت عائلته بوحشية.

هؤلاء مثلوا عوالم مضافة للسيرة الذاتية لغايكوب لتنفتح الحكاية على جملة من المرايا التي يرى فيها السارد ملامحه أو لا يراها، والتي يطلق فيها على الفصول أسماء إنكاريا، ومنها «لست أنا»، «لست هو»، «لست خالدا».. وشخصية «يعقوب» ليست حالة انفصالية أو مرضية، بل هي انعكاس للواقع المتشظي الذي يجعلها تتوزع بين الواقعي والغرائبي.. بين الجني والإنسي والصالح والفاسد.. حالة تتكرر في الحكاية كأنها لا تصوّر ذاتها بمقدار ما تتجسد في عدد من الأجساد التي تكشف ضعف الإنسان ووحشيته في آن معا.

الرواية التي تتسم بجملتها الرشيقة وبناءاتها التي تُشعر القارئ بأنه يرى المشهد بصريا، وتدل على دراية الكاتبة بنسج جملتها التي يشعر معها القارئ أنه يعرف الأشخاص الذين انتسبوا لعائلة الرواية التي انقسمت إلى أربعة أبواب ومجموعة من الفصول التي تشبه التقطيع السينمائي، بل هي تمثل سيناريو جاهزاً لفيلم يعاين هواجس الإنسان العربي في عقدي الألفية الثالثة.

ومع أن قرية «أم النخل» ليست موجودة على الخريطة، ولكن الرواية ترتحل إلى أميركا وروسيا وبنغلادش والتيبت، وعلى امتداد البلاد العربية من المغرب إلى اليمن مرورًا ببغداد ودمشق التي تتشابه فيها الوجوه والأوجاع، التي تقود لمستشفى الأمراض العقلية أو الانتحار.

وتستعير الروائية «الجبرين»، خلال ذلك اللهجة الدارجة العراقية والمصرية، وطريقة كلام العمال الآسيويين حيثما كان ضروريا لتقريب الحس الواقعي في السرد.. وتختزل المشهد الروائي والحكاية في بوتقة فلسطين ضمن حوار متلفز يتشابك فيه الواقع مع المتخيل، والحقيقي مع الوهمي، والقريب والبعيد، الحاضر والمستقبل، فيقول بطل الرواية: «من هنا وهناك»، ترن كلمة خالد المساعد في ذهني، «من أنا، أين أنا، أعرف الكثير عن كل من حولي، وما حولي، ولا أعرفني» وتختم بنهاية مفتوحة، «ماذا لو أعطيتك الإبرة التي تحب، ماذا لو استيقظت غير يعقوب، لن يكون هذا غريبا.. وتختم: «لم تنته بعد».

