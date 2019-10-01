علم ومعرفة

عن مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الاسكندرية صدر مؤخراً ترجمة المخطوطات الأول من كتاب «كيمياء السعادة» لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية، وقام بترجمته والتعليق عليه الباحث أحمد عبدالرحيم. ويشتمل ذلك الجزء على ترجمة المعارف الأربعة من الكتاب، وهي: في معرفة النفس، وفي معرفة الله، وفي معرفة الدنيا، وفي معرفة الاخرة. المعروف ان الامام الغزالي قد كتب الكتاب باللغة الفارسية بعنوان «كيمياء السعادة» في مجلدين وترجم منه اجزاء مختصرة الى العربية، والكتاب في مجمله في التصوف السني، وهناك تشابه بين محتوى الكتاب وكتاب الغزالي «إحياء علوم الدين» الا ان الغزالي صرَّح في مقدمة الكتاب الفارسي بانه مخلص لكل مؤلفاته الدينية، ومن هنا تأتي الاهمية الكبرى لذلك الكتاب.. وأما عن علة تأليف الكتاب باللغة الفارسية فهو رغبة الغزالي في أن يصل الكتاب للمتحدثين بالفارسية من المسلمين وكان عددهم كبيراً في ذلك الزمان.. وتأتي ترجمة كتاب «كيمياء السعادة» للغزالي في اطار حرص مركز المخطوطات على ترجمة جواهر التراث العربي الاسلامي من اللغات المختلفة الى اللغة العربية، كما يعمل المركز على نقل أهم ما يخص التراث العربي من اللغة العربية الى اللغات الأخرى.

