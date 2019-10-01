علم ومعرفة

يعرف عالم الاجتماع الأمريكي ريتشارد سينيت الحوار بأنه (إقرار بإمكانية الخطأ والاعتراف به). وكتاب عبدالله الإنسان يقدم نفسه للقارئ بوصفه (حواراً عن الحوار)، وتدريباً في نظرية الحوار وممارسته، كما هو امتداد وتأييد لـ(الواجب الحواري) الذي يشترط عدم التحيز المسبق والانفتاح على الاخر؛ بغرض حماية الاجتماع البشري الحافل من انهيار التواصل. ذلك أنه يجري بين القس اليسوعي والمحرر الثقافي والأنثربولوجيست ستانسواف أوبيرك وعالم الاجتماع زيجمونت باومان الذي يصف نفسه كمتخصص في النثر السيوسولوجي، وقد أُجري هذا الحوار في المجلة الكاثوليكية (الحياة الروحية) ضمن سلسلة حوارات مع غير المؤمنين.

ينطلقان معاً في حوار مفتوح الأمداء ورحب الآفاق إلى الدروب الروحية المتباينة التي بلغا بها اللا أدرية أو الغنوصية وكل ما واجهاه من مخاوف وصراعات داخلية جعلتهما يسلكان دروباً مختلفة ؛ ليلتقيا في موقف فكري وروحي واحد يقتضي الشك الغنوصي (تعليق الأحكام دون نفي أو إثبات في مسألة وجود الله والغيبيات)، يعارض موقفهما المعتقدات التي تتحصن حول حقائقها الخاصة والمطلقة وتعتصم في حبوسها العقدية المقفلة عن أي محاولة تأويل أو فهم للآخر، مما يوجب نفي كل ماسواها من معتقدات تعارض إيمانها، ومحاولة إثبات زيف حقائق الآخرين بالابادات والحروب والقتل.

إنهما يرتكزان في حوارهما على مبدأ اللاأدرية الملتزمة بقبول الدين والكنيسة والمسجد ؛ ولكنها تناقض احتكار الإله الواحد الذي يستتبع بالضرورة تكفير الآخر وإلغاءه، ولا تستثني من ذلك المذاهب الفكرية اللادينية بل تشمل كل جماعة تنتظم حول حقيقة متعالية يقرها الجميع، سواء كانت عدمية علمانية أو في الكنيسة أو من أتباع كارل ماركس. ويرى زيجمونت أن التوحيد كان مصحوباً على مر العصور بالصراعات والاقتتال وأن كلمة (حقيقة) تنطوي في ذاتها على الوحدانية، بل إن قولنا (حقيقة واحدة) يشير إلى حشو زائد، ويعتبر أن الحقيقة في أصلها وطبيعتها فكرة لا أدرية، من حيث أنها مفهوم لا يصدر الاّ عن لقاء معنى بنقيضه ولا يدل مفهوم الحقيقة على أي معنى دون تعدد الأصوات والمعتقدات والرؤى، ويشبه الحقيقة الواحدة بمطرقة تسلط على رقاب المتشككين، ويستحضر هنا مقولة ماتشيه كالاروس استحدثت الحقيقة الواحدة لضرب الخصوم.

يبدو لهما أن التحرر من وهم امتلاك الحقيقة الواحدة ممكناً في أفق التأويلية التعددية التي ينادي بها أُدو ماركرد من أجل استبدال علاقة قائمة على التشبث العنيد بالحقيقة الخاصة لتقوم مكانها علاقة تأويلية، أو بالأحرى القبول والإيمان بتعدد الأساطير وتنوعها، ومن ثم التصالح مع التعدد الذاتي للآلهة كما جاء في كتاب أولريش بك إله يخص المرء وحده، وهي لا تفهم بأنها عودة للآلهة الكثيرة بقدر ماتكون إثراء لإيمان المرء الخاص وفي ذات الوقت يصبح أي إيمان مختلف لا يشكل تهديداً على الإيمان الفردي. وتضمنت نداءات أولريش بيك دعوة العلمانية للتحول إلى مابعد العلمانية والانفتاح على أصوات واختيارات الدين كونها إضافة تخفف من حدة الأصوليات الدينية المتصاعدة. وليس ثمة بديل للأديان التوحيدية سوى الانسجام مع التعددية المزمنة في عالم يتشارك فيه الجميع.

يجد زيجمونت في رأي كولاكوفسكي بأن الله افتقار بشري منطلقاً ممكناً، هذا الرأي لا يضطره لإثبات وجود الله وهو محجوب عقلياً عن ادراكه وبالمقابل لا ينكره لأنه خارج قدراته العقلية، هنا ينحاز لتعريف الإله من خلال النقص البشري والافتقار الذي يقع بين إقرار مطلق من المؤمنين واعتراف مشروط ومؤقت من الملحدين -حتى يسيطر البشر على الطبيعة -.ومحددات الافتقار لديه هي : الجهل والعجز، ومؤداهما هو امتناع الإدراك البشري بجهله عن تصور الله وعجزه عن مجابهة القوى مافوق البشرية. إن القصور البشري جزءا من الطبيعة الإنسانية والعقل البشري غير قادر على فهم ما لا يمكن فهمه، وبالتالي فإن الإقرار بالعجز يوفر الرضا والسكينة الروحية، أما الافتراض الإلحادي المقابل والذي يعتبر أنه لا يوجد قوة عليا خلف نشأة الكون فيكتفي زيجمونت بوصفه أمر لا يستوعبه العقل إن الإنجذاب لفكرة إله واحد بأوجه لا نهائية يُعبد بطرق متنوعة، هي من بواعث الأمل للوجود الإنساني وهذا يتطلب مشاركة غير رسمية وتعاون مفتوح تبدأ من تحطيم الافتراضات المسبقة.والطريق الوحيد للمعرفة والفهم المتبادل هو تطهير الموقع ومساءلة الذات التي يتطلبها اندماج الآفاق كما ذكرها جورج غادامير في كتابة ( الحقيقة والمنهج)؛ وما قد يعيق هذا التواصل والتفاعل الإنساني هم من يصمون آذانهم ويسلبون الإله الواحد باعتباره ملكيتهم الحصرية.

هل الإنسان شريك للإله في تأسيس عالم أخلاقي:

في هذا الشأن تحضرني مقولة تنسب للمعز الفاطمي والتي تؤكد مركزية الإنسان في هذا العالم الإنسان أول الفكرة وآخر العمل، بينما زيجمونت يصف النشاط البشري مكون وملحق ضروري لعمل الله ويمكن وصف هذا الاعتماد المتبادل بأن النشاط الإنساني يضفي معنى استرجاعياً لخلق الله للعالم والبشر، حيث يبدو الإنسان أداة اكتمال وتحقيق ومدعو إلى استكمال فعل الخلق وتحويل العالم إلى عالم أخلاقي، وذلك يرتبط بوجود إرادة حرة بكل فوائدها وفخاخها، تلك الإرادة الكامنة في لحظة الحرية التي تبدو كوميض في الظلام، والسائرة في رحلة عدم اكتمال أبدي، اذ لا يمكن الامساك في تلك اللحظة بأي شئ يقيني، وفي المقابل يبدو كل شيء ممكناً. من عمق وإغواءات لحظات اللايقين تخلقت الذات الأخلاقية للوجود وهي بمثابة لحظة مولد الأخلاق، عندما عرف ادم وحواء أن هناك خير وشر وعليهما الاختيار بما ينطوي عليه الاختيار من إمكانية للخطأ واللايقين اللحظة التي ولد فيها اللايقين هي اللحظة التي ولدت فيها الأخلاق ، وبإعتبار الإنسان شريكاً محتملاً للإله في تشييد معمار أخلاقي يشترط الحرية، فإن زيجمونت يشدد على أن هناك مسئولية كبيرة بقدر ماهنا حرية كبيرة كما أن الأخلاق ليست وصفة لحياة سهلة، ولن تكون الأخلاق أخلاقاً لو أنها وصفة لحياة سهلة.

العلم والدين وبرميل البارود:

العلم الحديث لدى زيجمونت هو منظومة غير متسامحة ولا تقبل أي بدائل تدعي امتلاك حقائق مغايرة، العلم امتداد علماني للتوحيد، إنه توحيد بلا إله. ومن ثم فإن الإيمان والعلم في صراع حتمي وبلا جدوى على الحقيقة برميل البارود كما يصفها زيجمونت، ومتنافسين يتفقان على ضرورة ترويض العبث وضبطه وقمعه في مدينة أثينا التي تركت الحقيقة لأهواء الساحة العامة وبهذا المبدأ يظل تنافسا تدميريا يصعب إيقافه، يصف زيجمونت هذا الصراع بقوله العلم والإيمان ديانتان توحيديتان يزعم كلا منهما امتلاك الحقيقة الحصرية، مثل ذكرين من ذكور الظباء يتناطحان وتتشابك قرونها بقوة على أمل أن أحدهما سينحني أو يفسح الطريق للآخر. من هنا تتعاظم المسئولية الإنسانية في فتح مسارات وإغلاق أخرى وإيجاد صيغ مشتركة وتضامنية تسمح بالفهم المتبادل وعبور الحدود إلى الاخر

المسيح وبروميثوس معاً:

في تجلي شاعري عن وحدته بعد رحيل زوجته جانينا،يرى زيجمونت وجهها وهي تطل من شاشة كمبيوتره ويعتبر كل كتابة على صفحة بيضاء حوار معها حيث يصبح الحوار لديه امتناع عن الشعور بالوحدة. لا يمكن اختزال هذا الكتاب بصفحاته المائة وأربعين في الحوار الأساسي، لقد أخذ منعطفات شاعرية وفلسفية واجتماعية كثيرة وسلط الضوء على أعمال وأسماء مهمة، وأثار أسئلة وجودية وزعزع مسلمات وكليات يقينية راسخة. لقد كان هذا الكتاب الذي قام بترجمته د.حجاج أبوجبر عقب ترجمته لأغلب أعمال زيجمونت عن دراية بعوالمه ومصطلحاته، إنه ثمرة لقاء مفكرين وفدا من معسكرين مختلفين كل من فيهما أشبه بمن ينفخون في أصابعهم المحروقة، ستانسواف أوبيرك الهارب بندوبه وحروقه الروحية من معسكر الإيمان المسيحي، وزيجمونت صاحب النزعة البروميثية الذي أعجزه القفز عن حواجز على ارتفاعات يستحيل اجتيازها، ذلك الحاجز هو محاولات بروميثيوس الذي سرق أسرار الآلهة وأهداها للبشر ليكونوا آلهات. وفي الفصل الأخير يفضي إلى خاتمة مفتوحة بعنوان (بدون نتائج نهائية)، في محطة على طريق لا أحد يعلم نهايته.

