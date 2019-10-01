آراء

مع بداية العام الدراسي.. تصبح العملية التعليمية والمدارس والواجبات الشغل الشاغل للامهات واولياء الأمور من أجل الحصول على تعليم متميز لأبنائهم الذين يتمكنون من خلاله ضمان مستقبل جيد وتنمية حقيقية للمجتمع حيث سيشكلون لبناته الأساسية في البناء والتطوير والتنمية، الا ان العملية التعليمية مستدامة بمعنى انها عملية طويلة ومعقدة من الحلقات المتداخلة والمستمرة في التداخل والتعاون فيما بينها، وفي حال فقدان اي من تلك الحلقات تتوقف العملية برمتها، بل ولنا مثل مهم نتآسى به وهو حرص القيادة السياسية على السؤال حول تجهيزات المدارس مع بداية كل العام، فتلك التجهيزات تمثل جزءا من البيئة المحيطة والتي تلعب دورا مهما في توفير اجواء التعليم المميز حيث يتحضر الذهن للاستلام والارسال والابداع والتفاعل مع محيطه.

تلك الدوائر لابد وان نعيها وهنا حديثي لكثير من الأمهات حيث يقع عليهن العبء الأكبر في المتابعة والتدريس، ولهذا فان الحلقات الأولى في التعليم تبدأ في الأسرة والتي لابد وان تزرع قيم الاحترام والتقدير والانضباط في شخصية الأبناء، ففي حال فقدان تلك القيم، يصبح التعليم شبه مستحيل، فالمدرس بدلا من ان يبدأ في خلق اجواء الابداع، يجد نفسه يبدأ من الصفر في تلقين القيم والمبادئ، وبعد ذلك يبدأ المثلث المدرسي القائم على حسن الادارة والمعلم والمنهج، وهو مثلث مهم، ففي ظل سوء الادارة لا يتمكن المعلم من الابداع، كما في ظل تخلف المناهج التي تعتمد على التلقين وكثرة الواجبات فهي تعطي الانطباع لدى الطالب بأن المدرسة لا تعدو ان تكون اداة متخلفة لتلقين التخلف بدلا من الابداع والابتكار.

اما المعلم، فهو المنقذ في حال فقدنا جميع تلك الاضلاع، فكثير من قصص التاريخ التي أكدت ان ارادة المعلم كانت الأهم في احداث التغيير رغم صعوبة الظروف المحيطة من اسرة وادارة ومنهج، فالمعلم هو صاحب التأثير المهم والمباشر على تلاميذه، وكل بصمة ابداع يضعها المعلم تبقى خالدة في ذاكره طلابه.

و الحقيقة، ذلك ما نفتقده في كثير من الحالات، وهذا ما يدفعنا بأهمية دعم جميع العناصر المتميزة من المدرسين، حيث ان تميزهم يدفع الآخرين لحذو حذوهم، فالتعليم ليست عملية منفردة او منقطعة، بل هي حياة وتنمية.

