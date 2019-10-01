آراء

تقول الحكمة القديمة «إذا كان المتكلم مجنون فلابد أن يكون المستمع عاقل» ولكوننا نعيش بزمن بات كل شيء فيه ممكنا ومعقولا أصبحت هذه الحكمة واقعا شبه يومي في حياتنا نحن الكويتيين، ولذا أرغب أولا أن نعرف مهام وزارة الأشغال العامة ووفق المرسوم الخاص فيها حيث تتولى وزارة الأشغال العامة تحقيق الخطة الإنشائية للدولة وفقا لظروف البيئة الكويتية المشاريع الإنشائية الكبرى وتصميم وتنفيذ وصيانة المباني العامة والطرق والمجاري والحدائق العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرغبة الثانية أن نعرف اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري وفق المرسوم الخاص لإشهارها وتهدف هذه الهيئة الى ادارة منظومة النقل البري لتحقيق رؤية الدولة وتتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات التي تكفل لها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مجالها على شبكات الطرق وخدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة لخلق نظام متكامل ومستدام يلبي متطلبات نمو الدولة والمجتمع وتنفيذ شبكات الطرق والمترو والسكك الحديدية ومحطات الاستراحة وغيرها. وبعد معرفتنا بمهام وتخصصات الجهتين المذكورتين نستنتج أنهما هما المسؤولين عن الطرق وخدماتها بالكويت وهذا بالمختصر كلام جميل ما اقدر أقول شيء فيه.

ولكن تضارب التصريحات بوسائل الإعلام المختلفة للمسؤولين بوزارة الأشغال العامة مع المسؤولين بالهيئة العامة للطرق شيء غير مقبول عندي كمواطن كويتي بسيط وقد يكون مقبولا لدى المسؤولين عن هذا المسؤول، وحدث ذلك في الخمسة أيام الأخيرة من شهر أغسطس الماضي حيث خرج لنا مسؤول كبير بوزارة الأشغال على صدر الصفحة الأولى بإحدى الصحف المحلية بيوم الاثنين 26/8/2019 يقول: خطة لجعل طرق الكويت الأولى عالميا. نعم علامة التعجب هذه كمواطن عانى مثل بقية المواطنين من الحصى المتطاير وسوء الطرق بالكويت على مدى خمسة أعوام مضت وعلى وجه الخصوص بعد أمطار نوفمبر 2018 حيث زاد على الحصى الطائر وسوء الطرق غرق بعض مناطق الكويت. ويكمل المسؤول الكبير أنه تم انجاز ما يقرب 30% من الطرق السريعة ونسبة الانجاز تختلف من منطقة لأخرى وأن 12 مصنعا من أصل 30 مصنعا هم الذين ينتجون اسفلت مطابق للشروط الخاصة وأن عملية صيانة الطرق لا تتأثر بعودة المدارس وأن وزارة الأشغال وهيئة الطرق مستعدة لموسم الأمطار القادم وهناك حلول لتفادي غرق بعض المناطق ومن هذه الحلول عمل 3 سدود وأنتهي التصريح. وبيوم الثلاثاء الموافق 27/8/2019 وفي برنامج «صباح الخير الإذاعي» في تمام الساعة 8:40 صباحا خرج لنا مسؤول شبه كبير من الهيئة العامة للطرق ويقول أصلحنا أغلب الطرق السريعة والطرق الخاصة بالمناطق وأن العمل جار على قدم وساق وأننا مستعدون لموسم الأمطار المقبل هذا ملخص اللقاء الإذاعي. وهنا أقول أن التصريحين عبارة عن إبرة أمل يحقن المواطن فيها ولكن واحد يقول نسبة الانجاز 30% والثاني أنجز اغلبها. وفعلا إصلاحات الطرق لا تؤثر بعودة المدارس لكون المواطن قد أعتاد على الازدحام الشديد وشلل حركة السير ولكن عمل سدود بالكويت خلوني كمواطن أشعر ان الشلالات والأنهار باتت كثيرة بالكويت والحمد لله والملاحظة المهمة بالتصريحين أن الأشغال وهيئة الطرق كلاهما متفقان على الاستعداد لموسم الأمطار المقبلة وكل التصليحات سوف تنجز قبل نهاية العام وهذا ما يزيد من خوفي كمواطن كويتي أعتاد كل عام قبل موسم الأمطار أن يسمع هذه الجملة التي واقع حالها مستعدين بس الحظ خون فينا، ولكن المهم هنا نصدق من؟ هل نصدق التصريحين أن عمل إصلاح الطرق ينتهي نهاية العام الحالي؟ أم نصدق كلام معالي وزير الأشغال الموقر الذي قال قبل شهرين أو أكثر من ذلك أن إعمال إصلاح الطرق سوف تحتاج لأكثر من عام كامل بسبب عدم توفر الميزانية لهذا الغرض وعدم وجود شركات كافية تلتزم مع الحكومة بعملية إصلاح الطرق؟ وهنا أقول أن واقع حال المواطن الكويتي البسيط مع وزارة الأشغال وهيئة الطرق بما يخص أصلاح الطرق مثل الأقرع الذي دهن رأسه ببستوق خالي.

وبالختام هناك أمنيه لكل مواطن كويتي بسيط يا جماعة ما نبي طرقنا تكون الأولى عالميا بس نبيها تكون زينه وما تخرب من المطر ولا الحصى يفلعنا ويكسر سيارتنا والله العظيم بتنا أندور الستر بالمتر ونبي السلامة، وهذي الكويت صلي على النبي والحين ما ظل إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويبعد عنهم تلف الشوارع والحصى الطائر ويعتق أهل الكويت من التصريحات الإعلامية لأننا شبعنا تفلع، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: صج الأشغال وهيئة الطرق مستعيدين لموسم المطر القادم؟ الجواب بهذا المثل العتيج (إللي ما يشوف الغربال لازم يكون أعمى) وأنت أركد يا مواطن بسك.

