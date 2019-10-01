آراء

التعليم هو عصب الحياة وهو الدعامة التي تبنى عليها الأمم وتطورها ولاشك ان مشكلات العملية التعليمية في الكويت تتصدر أجندة الدولة ومسؤوليها وما قام به معالي وزير التربية هذا العام من استعدادات حثيثة للعام الدراسي محل تقدير بل ويختلف تماما عن الاعوام السابقة التي كانت تشهد مشكلات كبيرة ولكن وزير التربية استطاع أن يتغلب على معظم هذه المشكلات وذلك بمتابعته للمدارس منذ أشهر الصيف وتجهيزها.

ولكن هناك عثرات داخل مدارسنا نجمت عن قرارات سابقة وكلفت الدولة ملايين الدنانير وهي الآن للاسف الشديد أشبه بالجثث الهامدة ألا وهي السبورات الذكية التي تفاءل لها القائمون على العملية التعليمية في البداية بأنها ستكون وسيلة تعليمية جاذبة ومساعدة للمعلم ولكن للأسف ومع الإهمال الشديد من جانب شركات الصيانة تحولت هذه الاجهزة الى ركام لا يعمل.

إن الشركات المسؤولة عن صيانة تلك الاجهزة يجب أن تقدم للمحاكمة بل ويجب أن يقدم كل مسؤول عن هذه التخريب للمال العام الى المحاكمة فالملايين التي أهدرت على هذه الاجهزة كانت تحتاج الى اهتمام وصيانة وليس إهمالها نهائيا حتى تحولت الى خراب شامل.

إن إصلاح التعليم في الكويت يجب ان يبدأ من القاع اي ان نبدأ بالمناهج بحيث تكون هناك حركة دؤوبة من اجل تطويرها بحيث تتلاءم مع تطور العلوم الحديثة، فليس من المعقول ان نقوم بتدريس مناهج تعليمية مر عليها اكثر من عشر سنوات دون أن يكون هناك تطوير وتحديث لها فلو نظرنا الى مناهج دول الجوار فسنجد انها وصلت الى احدث وارقى ما وصل اليه العلم في تطوير المناهج، كما أن هناك مشهدا نراه منتشرا بقوة في صفوف الطلاب وهو التكدس الحاصل حاليا وهو مشهد غريب علينا حيث لوحظت هذا العام زيادة كثافة الصفوف الدراسية التي وصلت في بعض المدارس الى 40 طالبا وهذا يمثل علامة تعجب كبيرة بسؤالنا عن سبب هذا التكدس في بعض المدارس واختفاء هذه الظاهرة في مدارس أخرى.

ومن المشاهد التي ظهرت بقوة هذا العام وتحتاج الى التدخل السريع من قبل مسؤولي التعليم في الكويت هو العجز الشديد في المعلمين في بعض المواد الدراسية خصوصا اللغة العربية والانكليزية والرياضيات حيث يحتاج ذلك الى سرعة سد العجز عن طريق إما توزيع المعلمين واما عن طريق طلب معلمين جدد لسد العجز.

إن المعلم الذي يتفانى في تقديم علمه للطلاب يحتاج منا الى التقدير ومن أقل صور التقدير ان تقوم الدولة بسرعة اقرار الاعمال الممتازة لهم التي تأخرت كثيرا حيث تم صرف الاعمال الممتازة لكل وزارات الدولة تقريبا ولم يبقَ سوى التربية والتعليم لذا هناك ضرورة في سرعة صرف هذه المستحقات للمعلمين خصوصا ان وزارة التربية صرحت اكثر من مرة عن موعد صرفها ولكن لم يحدث.

إن جعل المدرسة بيئة جاذبة يحتاج منا إلى بذل كل الجهود في توفير كل وسائل التعليم من سبورات ذكية تعمل ومن أنشطة رياضية محببة للطلاب ومن معامل حاسوب على أعلى مستوى ولن يتأتى ذلك إلا بتضافر الجهود من أجل عام دراسي ناجح ومفيد.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

