آراء

عمل ايجابي أن يقبل عضو مجلس أمة وخلال عطلة برلمانية أن يحضر لندوة أو مؤتمر أو أية فعالية وخصوصا اذا كانت لمناقشة قضية مهمة وحساسة وشعبية. وهذا ما قام به رئيس اللجنة المالية بمجلس الامة النائب صلاح خورشيد في حضوره الندوة التي اقامتها جمعيه المحاسبين اخيرا لمناقشة قانون التقاعد الجديد وبعد قراراته، وهذه قضية ينتظرها المواطن وخصوصا انه كان من المفترض أن يناقش فيها قانون الاستبدال، وماذا عملت اللجنة المالية في هذا القرار بعد أن عقدت هذه اللجنة اجتماعات عديدة بمجلس الامة مع المسؤولين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأحد هذه الاجتماعات كان بحضور وزير المالية وان هناك اجتماعات ستعقد خلال الاسبوع القادم.

لايزال المتقاعدون ينتظرون بعض الامور التي تحتاج الى شرح من رئيس اللجنة المالية بمجلس الامة لانها غير واضحة لديهم، ويؤسفنا انسحاب رئيس اللجنة المالية من الندوة لمقاطعته في بداية كلامه من قبل أحد الحضور، حتى إن الفرص لم تتح للنائب لشرح القضية ما ادى الى انسحابه من الندوة. جرى العرف في أي مؤتمر أو ندوة أن يتحدث الضيف المدعو عن القضية وعند انتهائه يبدأ الحضور بالمناقشة والسؤال والاستفسار منه، وكان من الاجدر الاستماع لكلامه سواء بالتأييد او الاختلاف مع رأيه وذلك عند فتح باب المناقشة والاسئلة.

كثير من المتقاعدين كانوا ينتظرون كلام النائب لمعرفة بعض الامور التي تخصهم في قانون التقاعد والاستبدال وامثال الراتب، إلا أنه كان هناك من يريد ان يتكسب انتخابيا على هموم ومشاكل المواطنين وخاصة المتقاعدين والقروض، فالكثيرون يختلفون مع أعضاء اللجنة المالية وهي من أكثر اللجان انتقادا، ولكن علينا أن ننظر الى الاداء والنتائج وما يقدمه أعضاء هذه اللجنة ومن ثم، شخصيا أحيي رئيس اللجنة المالية لقبوله حضور اي فعالية يدعى إليها، فهذا دليل على ثقته بما تقدمه اللجنة، وعلينا ان ننتظر نتائج وقرارات هذه اللجنة، وتاليا نحكم عليها، وأنا على ثقة بأن اللجنة ستقدم حلا ايجابيا يفيد المواطن ويرفع عن كاهله وايضا لا يؤثر سلبا على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومركزها المالي وتكون حلولاً مقبولة لدى الجميع.

المواطن يريد العنب ولا يريد قتل الناطور ونتمنى على اللجنة المالية في مجلس الأمة ورئيسها أن يضعوا النقاط على الحروف ونطالبهم بأن يجدوا حلا مناسبا، وأن يصلوا إلى صورة توافقية مع الحكومة خلال الاجتماع المقبل، فهذا سيغلق الطريق امام من يريد ان يتكسب على آلام وهموم ومعاناة المتقاعدين.

