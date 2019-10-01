آراء

«إلى الذين يرفضون التغيير» عنوان موضوع مقرر على طلاب وطالبات الصف الحادي عشر في مدارس وزارة التربية الحكومية والأهلية في الكويت كتبه الدكتور محمد أحمد خلف الله في مجلة العربي العدد 221 أبريل 1997.

وفي هذا المقال يأخذ الكاتب على العرب في شبه الجزيرة العربية بوجه عام وفي مكة مهد الرسالة المحمدية أو الرسالة الإسلامية.. يأخذ عليهم رفضهم لهذه الرسالة في بداية عهدها ويصفهم بالمعاندين المكابرين.. لتمسكهم بدين آبائهم وأجدادهم وقولهم «حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا..» بل يتهمهم بالتخلّف والرجعية.. ومعاداة حركة التجديد والتقدّم.. على اعتبار أن الرسالة المحمدية لا يأتيها الباطل من أمامها أو وراءها.. وأنها تحقق مصلحة الفرد والمجتمع حتماً وبالضرورة، وما كان عليهم أن يرفضوها.. كان عليهم أن يقبلوها. والكاتب الدكتور محمد أحمد خلف الله يرى ذلك وهو حرّ فيما يرى.

لكنني أرى أن موقف العرب في شبه الجزيرة العربية وتحديدا أهل مكة آنذاك من دعوة محمد «صلى الله عليه وآله وسلم» إلى الدّين الجديد دين الإسلام.. من الرفض أوعدم القبول.. أقرب إلى طبائع الأمور، وكي أقرّب ما في ذهني.. هبّ أو افرض عزيزي القارئ أننا ونحن ندين الآن ومنذ أكثر من 1400 سنة بالديانة الإسلامية ونقدّسها.. يأتي لنا رجل من بيننا أو خلفنا يدعونا إلى دين جديد.. غير دين آبائنا وأجدادنا.. الدين الإسلامي.. فماذا سيكون موقفنا.. أو موقف معظمنا إن لم يكن كلنا؟ الرفض طبعاً.. وسنقول كما قال العرب في مكة عند بداية الدعوة للإسلام حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فالإنسان السّوي يتمسك بعقيدة آبائه وأجداده ويحبّ أن يموت عليها.. مهما كانت هذه العقيدة أو كان هذا الدِّين.. أو مهما يُقال عن هذا الدين أو تلك العقيدة.. وكل رجل دين أو عادي.. يرى دينه هو الدين الأفضل ويرفض تغييره.. تاما كما يرى كل أب أن ابنه أفضل ابن..

هذا هو المعروف والمتوقّع.. من خاصة الناس.. فكيف والحال هكذا نتهم أهل مكة قبل 1440 سنة ونيّف بالعناد والجهل والتكبّر والمكابرة لرفضهم دين غير دين آبائهم وأجدادهم كما يتهمهم الكاتب في مقاله المقرر على طلابنا في مدارسنا كلها ونقول لهم إن أهل مكة كانوا بموقفهم من دعوة محمد «صلى الله عليه وآله وسلم» ضد حركة التجديد والتغيير.. وبأنهم أهل تخلّف ورجعية وتقليدية مقيتة.

والذي أريد أن أقوله أو أصل إليه.. أن كل ديانة جديدة حتماً ستقابل بالرفض في بدايتها، فنحن نتكلم عن ديانة أو عقيدة راسخة في العقل والوجدان.. وليس سيارة مصنعة أو بدلة مصنوعة.. لنُتهم بضم النون بالتخلّف والتقليدية والرجعية ومعاداة التقدم والتطور إذا لم نتعاط معها ونؤمن بها سريعاً. بالعكس لو استجاب الإنسان لدين جديد غير دين آبائه أو عدل عنه لدين جديد.. لشككت في أخلاقياته وأدركت بأنه لا مبدأ عنده ولا أخلاق.. فمن يغيّر دين آبائه بسهولة.. يغير دينه الجديد بسهولة والعبرة لمن يدفع أكثر أو يرهب أكثر.. لأن الأمر كما قلت آنفاً يتعلق بالدِّين والعقيدة والمقدسات.. وليس بحاسب آلي جديد أو تلفون نقَّال حديث.. يمكننا اقتناءه حال طرحه في الأسواق مجاراة للتقدّم العلمي وتطورات العصر الحديث.

وعليه، فإن هذا الموضوع ينبغي ألا يدرّس في مدارسنا، لأنه لا علاقة له بسنة الارتقاء والنشوء وبحتمية التطور المنشود والتغيير الإيجابي.. التي ينبغي أن نجعل أولادنا يؤمنون بها ويدعون إليها.

والخلاصة: موقف أهل مكة في بداية الدعوة المحمدية.. برفضها..موقف طبيعي.. ولا يمكن أن نلومهم عليه.. لأنه يتعلّق بديانة الآباء أو عقيدتهم.. وليس بالعادات والتقاليد.. المتوارثة.. كما لا يمكن أن نقيس على هذا الموقف التاريخي الديني..، لتعليم النشء العربي.. حركة التجديد المأمولة في الحياة.. التي لا يمكن أن يستقيم المجتمع من دونها أو يتطور إلى الأفضل من غيرها وأنتم أحرار.

