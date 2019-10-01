دوليه

تفاقمت أزمة ميلان ومدربه ماركو جامباولو بالخسارة في «سان سيرو» أمام فيورنتينا 1-3، فيما عكر نابولي وصيف الموسم الماضي، على المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي هدفه الأول مع فريقه الجديد بريشيا، وذلك بفوaزه على الأخير 2-1 أول من امس في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب «سان سيرو»، أصبح المدرب الجديد لميلان ماركو جامباولو في موقف حرج، وذلك بسقوط الفريق اللومباردي على أرضه أمام فيورنتينا 1-3.وافتتح التشيلي إيريك بولغار التسجيل في الدقيقة 14 من ركلة جزاء تسبب بها الوافد الجديد الجزائري إسماعيل بن ناصر على فيديريكو كييزا.

وتفاقمت مشاكل ميلان بإكماله اللقاء بعشرة لاعبين بعد خطأ قاس من ماتيو موساكيو على الفرنسي فرانك ريبيري (55)، ما سهل من مهمة فيورنتينا الذي يشرف عليه مدرب ميلان السابق فينشينزو مونتيلا، فأضاف ثانيا في الدقيقة 66 عبر غايتانو كاستروفيلي وكان بإمكانه إضافة ثالث لكن كييزا أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 70 تسبب بها بن ناصر أيضا لكن جانلويجي دوناروما تألق في صدها.وعوض كييزا هذه الفرصة عندما مرر الكرة الى ريبيري داخل المنطقة، فتلاعب الفرنسي بالمدافعين وسدد في شباك دوناروما (78)، قبل أن يسجل البرتغالي رافايل لياو (20 عاما) هدف التقليص بمجهود فردي رائع (80).

