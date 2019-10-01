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دوليه

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إشبيلية تفوق على سوسييداد


رجع إشبيلية الى سكة الانتصارات التي حاد عنها في مباراتيه الأخيرتين، وذلك بتغلبه على ضيفه ريال سوسييداد 3-2 أول من أمس في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني. وبعد أن كان متصدرا للترتيب، مني إشبيلية بهزيمتين في المرحلتين الماضيتين على يد ضيفه ريال مدريد (0-1) وإيبار (2-3) ما تسبب بتراجعه، لكنه عوض أول من امس بعدما حول تخلفه أمام ضيفه الباسكي بهدف الى فوز 3-2.
وسجل نوليتو (18) والأرجنتينيان لوكاس أوكامبوس (47) وفرانكو فاسكيز (80) أهداف النادي الأندلسي الذي رفع رصيده الى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر الذي تعادل السبت مع جاره أتلتيكو دون أهداف، فيما سجل ميكل أويراسابال (4) وكريستيان بورتوغيس (87) هدفي سوسييداد الذي تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام مضيفه وخلف برشلونة الرابع.


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