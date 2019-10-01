دوليه

يدخل قائد بايرن ميونيخ وحارس مرماه مانويل نوير اليوم الى مباراة ناديه البافاري مع مضيفه توتنهام الإنكليزي، وصيف البطل، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا، بهدف إثبات أحقيته في الدفاع عن عرين منتخب بلاده ألمانيا على حساب مارك أندريه تير شتيغن.وتعتبر مواجهة اليوم في لندن هامة جدا لصراع بايرن وتوتنهام على صدارة المجموعة بما أنهما المرشحان الأوفر حظا لنيل بطاقتيها الى الدور ثمن النهائي على حساب النجم الأحمر الصربي وأولمبياكوس اليوناني. لكن بايرن يخوض اللقاء بمعنويات أفضل من فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، إذ استهل مسعاه لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ 2013 بفوز كبير على النجم الأحمر 3-0، في حين فرط توتنهام بتقدمه على مضيفه أولمبياكوس بهدفين واكتفى في نهاية المطاف بالتعادل 2-2.ويأمل نوير الإفادة من الاهتمام المسلط على هذه المواجهة التي تعتبر الأقوى بين مباريات اليوم، من أجل التأكيد بأنه لا يزال الخيار رقم واحد بين الخشبات الثلاث لمرمى المنتخب الوطني، في ظل المنافسة الحامية بينه وبين حارس برشلونة الإسباني تير شتيغن.ويتوجب على ابن الـ33 عاما أن يقدم في لندن أداء أفضل بكثير من الذي ظهر به السبت في الدوري المحلي على ملعب بادربورن متذيل الترتيب، إذ تلقت شباكه هدفين، أحدهما من مسافة بعيدة، دون أن يحرم ذلك النادي البافاري من حسم اللقاء 3-2 وتصدر الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم.وشدد نوير أن ما حصل في مباراة السبت التي سجل فيها البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف العاشر في ست مباريات في الدوري حتى الآن، لا تأثير له على مواجهة سبيرز في دوري الأبطال، مضيفا «كان يتوجب علينا حسم اللقاء في وقت أبكر».

