دوليه

بدأ يوفنتوس، بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، يقطف ثمار رهانه على لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي الذي وجد طريقه الى الشباك خلال ظهوره الأول في «سيري آ»، وقدم أداء ملفتا في مبارياته المحلية الثلاث الأولى مع فريق «السيدة العجوز».ويأمل الويلزي الذي انتقل الى «بيانكونيري» بعد انتهاء عقده مع أرسنال الإنكليزي مقابل راتب أسبوعي قدر بأكثر من 500 ألف يورو في الأسبوع، أن تكون بدايته القارية كأساسي مع فريق المدرب ماوريسيو ساري

مماثلة لما حصل في الدوري، وذلك حين يستضيف اليوم باير ليفركوزن الألماني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعرب ابن الـ28 عاما عن سعادته ببدايته التي تأخرت بسبب اصابة عضلية تعرض لها مع أرسنال، قائلا بعد الفوز 2-0 بمباراة الدوري السبت ضد سبال «حققنا هذا الأسبوع الفوز الثالث (الشخصي) من ثلاث مباريات في الدوري. وجهتنا الآن نحو دوري الأبطال».وبعد أن فرط بالفوز في مباراته الأولى ضد مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بتقدمه بهدفين نظيفين قبل الاكتفاء بالتعادل 2-2، يسعى يوفنتوس الى الخروج منتصرا من مباراته الأولى في المسابقة هذا الموسم بين جماهيره.ولا تبدو مهمة رامسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقهما صعبة ضد ليفركوزن الذي سقط في الجولة الأولى على أرضه ضد لوكوموتيف موسكو الروسي 1-2.

